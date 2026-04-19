柴湾自私男狼死自备长胶喉 驳公厕水出街洗车成地积水 网民围攻：真系过份咗｜Juicy叮

柴湾一名短裤男子被路人拍片直击自私恶行，怀疑狼死地自备长胶喉，把公厕的水喉水转驳出街外洗车，并弄至成地积水。网民都看不过眼肉紧围攻，认为自私男的行为「真系过份咗」。详情见下图及下文：

柴湾自私男狼死自备长胶喉 驳公厕水出街洗车成地积水 网民围攻：真系过份咗逐张睇↓↓↓↓

楼主斥行为自私

楼主早前（14日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载相片发帖，留言指「大家有无见过呢啲自私X？」。

4张「罪证」相片见到短裤男打开无障碍公厕门，拆去原本的喉管，把一条又长又幼的胶喉接上，把水驳出街外，直达一胶箱。胶箱放于茶几上，内里疑已加入清洁剂，起出约半箱泡泡枧水，地上则满布积水。

楼主上载的其他相片还见到涉事私家车的车身擦满泡泡，和自私男拿著布洗车一刻。有好眼力的网民认出，现场是柴湾「创富道常安街交界」、「杏花邨巴士厂」一带。

网民：狼咗啲㖞

自私男疑滥用公厕水洗车的行为惹起公愤，网民都看不过眼肉紧围攻，直言「真系过份咗」、「狼咗啲㖞」、「使唔使咁张扬」，有人直指自私男有「偷水」之嫌，「有图有真相，报警处理」、「偷水报警，街道上洗车报食环，分两个case（案件）👍🏻」。

有人细心地列出相关法例：「在香港使用公厕水洗车属违法行为，最高可被罚款 $25,000并涉及刑事责任。此举触犯《水务设施条例》（第102章）非法取水，且可能因污水污染环境触犯《水污染管制条例》，最高可罚款$40万及监禁」。

网民嘲有钱用车无钱洗车

有网民的嘲笑自私男有钱用车无钱洗车，指「有40万买车但无几十蚊洗车 🤣」、「唔识俾钱去自助洗？」、「有钱买车有钱养车竟然无钱去洗车，衰到要偷水」。

网民续指「自助洗车都系$60左右半个钟，又有吸麈机，少少$都悭」、「自助洗车，都系 $50-$60 半小时，有晒水枪，风机，吸尘机……你想点样摸架车都得啦」、「一百几十蚊洗车钱都无，学咩人养车」、「留下车场都日日有人洗车，不过驳埋喉入厕所就狼死啲」。

还有网民细心地为车位邻居著想，提出「仲有另一种，佢洗完车之后，自己部车干净晒，但泊在佢附近的车就全部污糟，因为湿晒，浮起晒啲污糟嘢」。

网民：影响人哋去厕所

有人则提到「洗车驳喉已经大问题，最大问题系影响人哋去厕所嘅无水洗手」、「呢啲肯定惯犯带埋士巴拿、喉、钳随时松开个水龙头，跟住自己插喉洗车。佢最大嘅问题系影响人哋去厕所无水洗手」。

有网民则站于自私男这边去想，指「死呀洗车圣地黄咗又要揾过另一个😫」。

资料来源：Ricky Lai＠facebook车cam L（香港群组）

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