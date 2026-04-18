天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮

姜，还是越老越辣。单边孭袋经常跌膊，有天水围银发族示范一招智慧出行，轻松解决问题，连后生仔也都跟著学起来。网民指这种孭法相具智慧外，也赞赏后生仔「懂得欣赏老友记」。详情见下图及下文：

天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记逐张睇↓↓↓↓

楼主：银发族系有啲料

楼主早前在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「奇怪嘅男友😂😂😂，佢话婆婆咁样呢个孭法相当之有智慧，银发族系有啲料」。

网民也力挺婆婆的孭袋方法，指「好正🤣」、「有时候老人家还是很有智慧的」，并细意分析指「单边成日甩，咁样仲稳阵」、「袋唔太重嘅话可以护脊🤟🏻」。

另有人指「呢种孭已有好一段历史😂」，提醒「要条带长啲先孭到😂」，同时赞扬楼主「懂得欣赏老友记👍🏻👍🏻👍🏻」。

网民发现另一亮点

网民在欣赏婆婆智慧出行的同时，也错重点地发现了照片中的另一亮点——多位网民不约而同被背景中炸满一树的鱼木花吸引，指：「（错咗重点）棵树好靓」、「错重点，棵鱼木开得劲靓✨」、「错重点：好近距离嘅鱼木花啊~」。

楼主也现身回应，指「每年春天都好期待」。另有好眼力的网民认出，现场为「天水围❤️」、「颂富㖞」、「我屋企楼下有智慧婆婆👵」。

回应栏还有彩蛋，有网民查问「有无行去婆婆前面俾佢睇下？😆」，楼主自爆「婆婆最尾有望住佢🤣」。

资料来源：nbgolok＠Threads

相关阅读：

巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范

本港老人院一设计惊讶内地养老达人 曾探访60间内地养老院首来港 称此设计大陆甚少见

「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因