元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮

元朗一位婆婆早前在街市查问排骨价格后皱眉，粗声粗气的猪肉佬见微知著，向婆婆讲一「四字词」后半卖半送。如此铁汉柔情融化网民，纷查问地点要向这位猪肉大哥致敬。详情见下图及下文：

元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后咁样做 网民查问地点向猪肉大哥致敬逐张睇↓↓↓↓

楼主：阿婆望住啲排骨望好耐

楼主早前在社交平台Threads发帖记录了这一幕，留言指「工人病咗，自己今日去街市买餸，经过猪肉档，见个阿婆望住啲排骨，望好耐，又摸吓银包，犹豫未决」。

楼主观察到婆婆「个袋好旧，手挽带缠住胶纸」；而「档口个猪肉佬，中年男人，满脸须根，围裙血迹斑斑」。

猪肉佬：呢几嚿骨半卖半送

楼主引述现场情况——「（猪肉佬）声粗：阿婆，要咩？阿婆细细声问：『排骨几钱斤？』猪肉佬报咗价。阿婆皱眉，转身想走……猪肉佬突然叫住佢：喂，阿婆！今日收档，呢几嚿骨半卖半送，你攞返去煲汤啦」。

楼主接著指「（猪肉佬）佢包起排骨，塞俾阿婆。阿婆接过，连声道谢，匆匆去也」。

楼主：叫工人多点帮衬佢

楼主感慨地表示「我睇住猪肉佬，其嘴角偷偷笑咗一下，然后继续大声叫卖。我影低咗舖头张相，叫工人多点帮衬佢……🙏粗声之中，自有柔情。善行不须张扬，天自记之🙏 」。

网民感动：鼻酸了~

网民都被猪肉佬的铁汉柔情融化，大受感动，有人直言「鼻酸了~」，有人形容是「人间有爱！」、「铁汉善心」、「粗汉柔情👍」、「真正 『铁汉柔情』」、「硬汉柔情」、「善心好人一世快乐❤️❤️」、「见微知著，猪肉佬如此对老人家，佢应该系老实人」。

网民查问猪肉档地点

有网民指「猪肉大哥 respect（尊敬）*人间有爱」、「有温度🙌 街市睇到好多人生百态」、「久违了的人情味，香港仲有救❤️」，并引用周星驰在电影《国产凌凌漆》内的经典猪肉佬造型指「呢啲先系玉树临风嘅猪肉佬」。

在回应网民「边度呀」的查问时，楼主作「统一回复」，称「系（元朗）合益街市，大家有缘就遇到㗎啦！ 🙏🏻这篇文章嘅关键系想大家将善意传播出去！🌈🌈无需要系专对于某一间店舖或者某一个人」。

资料来源：lifeandstars64＠Threads

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