天降「钻石」 港男直击南丫岛落雹：哗～落冰㖞呢度，烹烹声㖞！ 天文台解构落雹成因｜Juicy叮

本港昨天（17日）下班繁忙时间风云色变，天文台一度发出黄色暴雨警告信号，并于下午约5时在离岛区录得冰雹报告。有港男在南丫岛遇上落雹奇景，拍片直击，紧张地指「哗～落冰㖞呢度，烹烹声㖞！」，并展示一颗状如钻石的冰雹。详情见下图及下文：

天降「钻石」 港男直击南丫岛落雹：哗～落冰㖞呢度，烹烹声㖞！ 天文台解构落雹成因逐张睇↓↓↓↓

楼主：好彩走得快

楼主昨日在社交平台Threads以「落雹」为题上载短片发帖，留言指「好彩走得快，唔系湿鬼晒🌧️⛈️」。现场以地盘作背景，工人接著一颗冰雹展示一轮后抛掉，短片同时录到冰雹打下地盘临时建筑物时传出的「烹烹」声。网民在回应栏查问「边区？」，楼主回应指是「南丫岛」，并认同网民所言「有行雷𠻹呀」。

天文台：市民喺离岛区影到冰雹

天文台昨晚亦于社交平台facebook转载网民的直击短片发帖，指「今日（17日）下午大约5点，我哋接获市民报告，喺离岛区影到冰雹！睇返雷达图，𠮶段时间香港南部有强烈回波出现」。

天文台官网的「学习」「教育资源」栏目，2020年时曾详细解构「冰雹与钩状回波」的关系。

天文台：落雹在香港并不常见

天文台当时在文章中指出「落雹是一种自然现象，在香港并不常见，平均每一至两年才出现一次。较大的冰雹会破坏农作物，打破窗户，温室玻璃和汽车挡风玻璃等。

天文台当时引述数据称「在过去二十年（2000年1月至2020年8月），香港共有11日录得冰雹报告。近年本地较大规模落雹的一次，发生于2014年3月30日晚上。当晚受低压槽影响，香港广泛地区出现滂沱大雨及强烈雷暴并伴随落雹，天文台更需要发出黑色暴雨警告信号。在暴雨期间，天文台收到本港多处地区的冰雹报告，大部分报告的冰雹大小约 20 至 30 毫米（图一）」。

天文台解释表示，「冰雹是强雷暴中产生的大冰粒。强雷暴出现时，大气的垂直运动十分猛烈。由于大气对流层的温度一般随高度增加而下降，当较暖湿空气上升时，空气中的水分会遇冷凝结。由于上升气流猛烈，水汽会被带到冻结层以上并不断打滚，凝结成冰粒。打滚过程冰粒不断吸收水分，像＂雪球＂般越滚越大，最后当上升气流不能再承托冰粒重量时，这些超重的冰粒便会跌落地面，形成落雹（图二）」。

天文台：冰雹形成于强雷暴中

天文台续提到「钩状回波」，表示「天气雷达是天文台监测冰雹的主要工具，雷达图所显示的回波反射率及其形状为识别冰雹提供了重要线索。冰雹形成于强雷暴中，在雷达图中除了有很强的回波反射率外，有时甚至会出现一种呈＂钩＂状的回波结构，称为「钩状回波」，如2014年3月30日晚上的雷达图便出现了清晰可见的钩状回波特征（图三）」。

天文台接著称「钩状回波是超级单体雷暴的一个重要特征，代表与强雷暴相关的积雨云发展已经相当旺盛。此时积雨云中强劲的上升气流甚至令雨水无法落到地面，导致底层出现弱回波区，＂钩＂状的回波结构便因而形成。除了冰雹及强雷暴外，钩状回波有时更伴随龙卷风或水龙卷的出现，是一种代表破坏性极强的回波特征。大家如果以后在雷达图中发现钩状回波有机会影响自己时，切记要避之则吉，特别若是身处户外的话，应立即躲入坚固的建筑物内」。

天文台重申，「钩状回波与冰雹的出现有一定关联性，但亦非必然，不是每次有钩状回波就表示有冰雹，反之亦然。预报员需要综合众多的观测去判断落雹的可能性，例如天文台近年添置的大老山双偏振S波段多普勒天气雷达（图四），便大大提升了监测冰雹的能力」。

天文台：冰雹与钩状回波

资料来源：cyru57ang＠Threads和香港天文台 HKO＠facebook

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