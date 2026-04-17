喺自己屋苑做保安好爽？ 网民细数绝世笋工优点 有人因一理由力排众议｜Juicy叮

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喺自己屋苑做保安好爽？ 网民细数绝世笋工优点 有人因一理由力排众议逐张睇↓↓↓↓

楼主：细个有这个谂法

楼主日前（15日）在社交平台Threads发帖，留言回忆起儿时的一个「美好」想像——「细个有个谂法：喺自己屋苑入边做保安好似都几爽」。

网民：楼下大堂冷气凉过屋企

楼主似乎说出了不少网民的心声，大家对这种「家门口」的工作表现出极大的向往。有人表示「到而家都系咁谂，楼下大堂个冷气仲凉过我屋企💀💀💀」。

有人慷慨分享类似的亲身经历，自爆「以前返过一份工系正屋企同一条街，3分钟就到那只，真系唔错，上下班唔使迫车又唔惊迟到，每日压线返到就可以，中午可以返屋企食饭😂」。

网民：近近哋悭时间

其他网民也表示：「近近哋，悭时间，我都有咁谂过」、「唔系讲笑，我都有呢个谂法，瞓醒就落楼下返工，仲可以返屋企食饭 😂」、「连车钱都悭返」、「8:30开工，8:29出门口👍」。

有网民认为这份工作对于退休人士而言，也是不错的选择：「退休工其实好爽，又有得巡吓楼郁吓」。甚至有网民提出「做屋苑会所𠮶啲Reception（接待）正 ，平日都冇乜人，返工时间朝九晚五咁样，又唔使返半夜」。

网民：地址系自己屋苑唔会请

虽然网民细数好处，但有人却对这份很多人认为很惬意的工作泼冷水。当中有人直接提到物业管理公司普遍存在「潜规则」，根本不会聘请所属屋苑的住客担任保安。

有网民表示：「问过楼下个保安，地址系自己屋苑唔会请，一系揾隔离屋苑，一系报另一个地址」，有人回应时也证实：「Apply（申请）过但我系住客，唔可以」。另有人详细解释：「潜规则系唔可以咁做，起码请你𠮶时你唔可以喺度住，隔篱楼都唔得」。

网民反驳「潜规则」

有网民却分享实际案例反驳「潜规则」：「吓？唔系好正常啫咩，我楼下早更同夜更保安都系住我哋屋苑」、「我屋企楼下就有个保安就系咁，佢做咗十几年了」、「已经有人做紧，我屋苑保安系咁，佢放假又见到佢知住呢度」。

不过，即使应聘成功，这种「住客兼保安」的双重身份也可能带来许多人情世故上的困扰，有网民便简洁地指出：「咁先唔好」，有人更加笑言「投诉自己」。还有人具体地称：「如果我系住客同时又识你，咁你当紧值嘅时候做得唔好我应唔应该Ｘ你好😂」。

网民：我觉得系会几尴尬

更有网民详细描绘了这种「尴尬」：「住呢度有个业主间中会客串下做楼下看更，但佢应该系揾唔到替更先自己上阵，总之农历年佢唔会做替更。不过我觉得系会几尴尬，因为唔系个个住客都咁好相处，有牙齿印就好麻烦，就算放咗工，人地都会当你开工无著制服投诉你。」

网民：闷爆！

更有人担忧：「有冇念过你放紧假，或者放咗工瞓紧觉有机会被邻居拍门，可能系有嘢想你帮手，甚至系投诉😂😂 我信呢个世界有啲咁嘅人」、「半夜有咩事敲你门揾你帮手🤡」。

还有网民认为「生活嚟嚟去去都走唔出一幢大厦，真系爽咩？」，而且这份工作「高工时，低人工」又「闷爆！」。

资料来源：fp_teens＠Threads

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