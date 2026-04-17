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港铁罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:10 2026-04-17 HKT
发布时间：11:10 2026-04-17 HKT

港铁东铁线罗湖站一名大叔，怀疑趁车门和幕门一同开启的瞬间，当众危站幕门旁向路轨小便，「灌溉」后刚好遇上关车门一刻，险遭准备关上的月台幕门夹著。网民对此绝不同情，怒斥其缺德行为不要脸。详情见下图及下文：

罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸逐张睇↓↓↓↓

楼主：阿伯火车小便被门夹

楼主今天（17日）在社交平台Threads以「香港🇭🇰」为题上载短片发帖，留言指「阿伯火车小便被门夹原片」。

片中见到列车内的显示屏打出罗湖站字样，带同行李箱的斜孭袋大叔，在人来人往的月台上，趁车门和幕门一同开启时，缺德地在列车与月台间之空隙向路轨小便。由于太过专注，大叔无留意幕门关上，幸而刚好完事，顺势后退脱险，免却被夹。而事发时，列车另一边车门外，有其他乘客在候车。

网民：真系有人咁猖狂

看过短片后，有网民指「睇第二次先原来见到佢屙尿」、「见到条水柱🤬」，直呼「好核突」、「咁变态」、「有无急到咁 🤢🤮」，难以置信地表示「真系有人咁猖狂」，感慨「时代进步，人类退步🤡」。

对于大叔的缺德行为，网民极度不满作出强烈谴责，质疑大叔为何不在车站内使用洗手间，却选择随处便溺，指「站入面有厕所，都要随地屙」、「香港咁细，好难揾厕所咩」、「大佬啊，揾个厕所有冇咁难啊」、「有这么急？」、「可以小便嘅地方系你意想唔到」。

有人理性地分析，直言「要解释就忍唔到，要指责就贪方便、懒、无公德、无教养」，并建议「😟如果出街忍唔到，不如买成人尿片啦！咁样真系好唔卫生」、「强烈要求广播加一句~不要随处便溺」。

网民担心佢触电

有充满危机意识的网民则「担心佢触电，下次小心，好多东铁站都有厕所」、「真猛不怕触电」。

还有人错重点，留意大叔的新净波鞋，指「伯伯， 你对鞋⋯⋯ 唔惊整污糟咩？😂😂😂好贵㗎㖞」。又由于场面太夸张，有网民难免怀疑这段为「AI?（人工智能）」短片。

资料来源：goodluck_studio_＠Threads

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