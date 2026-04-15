「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮

有细心乘客发现公共交通工具的「关爱座」有新现象，指有长者刻意避开「关爱座」转坐普通位。有网民引述长者解释，原来当中涉及一心酸原因。详情见下图及下文：

「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因逐张睇↓↓↓↓

楼主好奇「咩玩法？」

楼主早前在社交平台Threads发帖，留言指「发现好多老人家都避开关爱座⋯⋯起身转普通座位⋯⋯咩玩法？」。

楼主充满疑惑的提问，即引起不少网民共鸣，并分享自己的见解和经历。有港铁乘客附和称「我见过个老人家原本行紧埋去，一见到系关爱座直头弹开，再行去第卡……」。

网民疑「不认老」

不少网民认为长者避坐关爱座是源于一种「不认老」心态。有人作详尽解释，指「佢哋以为唔坐关爱座代表身体机能／年龄仲系好后生」。

有人更笑言「初级老人要让高级老人」，说白一点便是「留给更需要的人」，指「好多人觉得自己仲可以，关爱座可以留俾更需要嘅人」；有人笑著排比「65岁唔坐，惊70岁嘅要求让座、70岁唔坐，惊75岁嘅要求让座、75岁唔坐，惊80岁嘅要求让座」。

网民引述长者：留给更需要的人

有网民更加强调「唔系咁多60+的自认老人」，甚至有人分享「我老窦75岁但系佢唔觉得自己系老人家啰，成日让座俾人」。

有网民连随留言证实这想法，称：「系，见过，有啲话留返俾有需要嘅人坐，上咗上层或去后面」。

另有网民重提了「关爱座」的定义，指「关爱座唔系指定老人家年纪大嘅人坐，系俾啲有需要嘅人优先坐」，指出其涵盖范围更广，包括孕妇、伤残人士等。于是有人扬言「我是伤残津贴受助人，所以我一定坐关爱座」。

网民料因座位设计问题

还部分网民指出，关爱座本身设计也可能成为长者避坐的原因。有人解释，「巴士情况明显啲，问过啲年长人士，关爱座虽然靠近落车门，但『坐』低咗一级，对部分老人嚟讲坐低咗，要好吃力先至企得返喺身」；另有网民坦言「嫌巴士啲关爱座顶脚啰」。

资料来源：tevylui＠Threads

相关阅读：

大病女港铁坐「关爱座」被婆婆骂「不知羞耻」 事主：「佢敲我电话，话你仲唔起身？！」

港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位

关爱座变批斗座？疯传港铁长者坐优先座全程咁晒乐悠咭 目击者：好大压力