ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮

差一步中伏！ATM（自动柜员机）旁疑遇「新型换钱党」。一名正使用自助存钱服务的心急人突然转身，以一原因向附近的路人要求换钱。奇怪举动被网民狂嘲「够癫」，并教路如何甩身。详情见下图及下文：

ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身逐张睇↓↓↓↓

楼主高度警戒

楼主日前在社交平台Threads以「柜员机」为题发帖，留言指「 头先喺 ATM揿钱，隔离条友张500蚊入落好多次部ATM都唔接受，竟然问附近啲人同佢换，我点知你𠮶张系咪假钞」。

对面如此奇葩要求，网民都认同楼主的高度戒心，有人指「我唔理张500蚊系真系假，但睇住部机唔Accept（接受）就点都唔会换」。另有人指「今时今日诈骗咁盛行，去拎个邮件都可以系诈骗，有人同你换钱居然防都唔防😂」。

网民：可能系伪钞或贼赃

还有细心的网民补充另一种风险，指楼主「做得啱呀，可能系伪钞，可能系贼赃，一定唔会同佢换」。

撇除金钱真伪，有网民针对批评这位心急人的行为，指「自己入唔到要人哋换张俾佢？够癫！咁都问得出」；也有人认为「部机唔收未必系假，不过问人换都几黐线，肯换果个就真系傻」，有人更加直言「同佢换嘅都系低能」。

网民：叫佢去银行柜枱换

除了拒绝换钱，网民也提出其他应对方式。有人嘲讽「柜员机都唔收 凭咩觉得人哋会收😂😂去银行换啰」；有人提出务实建议：「叫佢去银行柜枱换」。

不过有人体谅地指「试咗几次唔得就换过张入先系正确做法，唔系一定假先入唔到」。更有网民提供小妙招：「银纸太直可以揸皱佢，打返直再试」。

资料来源：ty_takyu＠Threads

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