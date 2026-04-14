估你唔到！储10年嘉顿「面包扣」钓出神级用途 网民惊觉：当垃圾就走宝｜Juicy叮

食完面包你会丢掉「面包扣」吗？有港人昨日（13日）在社交平台分享约十年储存嘉顿面包扣的奇特癖好，这个无心插柳的分享，不仅引爆网络共鸣，更意外钓出一众同好，更揭露出神级用途，将平平无奇的面包扣「升呢」成实用神器和艺术品，令不少网民啧啧称奇，惊呼：「原来面包扣唔止系垃圾！」

储10年嘉顿面包扣！奇特癖好引爆共鸣 创意用途大解放：唔止系垃圾！

楼主在社交平台发布帖文hashtag嘉顿面包，并写道：「食咗好多年嘉顿面包，储下一个面包扣，储下又一个」，并附上两张极其「壮观」的相片。从相中可见，一个透明胶袋内装满了数以百计、五颜六色的嘉顿面包扣，堆积如山，色彩缤纷，犹如一座由岁月累积而成的小山丘。

十年坚持 储起成袋「嘉顿回忆」

帖文旋即引来大量网民围观，纷纷表示震惊：「大癫！」、「好壮观」。面对网民的好奇，楼主坦言这个习惯已持续「差唔多十年」，但被问到当初为何开始储时，他却笑言：「唔记得当时点解开始储」、「我都唔知点解当初会开始储起啲扣」。

他透露这些面包扣主要来自嘉顿的方包、麦方包、英式松饼和汉堡包，并表示未来「会呀」继续储下去。

「储嚟有乜用？」 创意回应将「废物」变宝

虽然楼主笑称储起面包扣「无架」，表示无特定用途，但一众网民却脑洞大开，为面包扣发掘出无限可能，甚至有「同好」已经付诸实行。有网民建议：「咁多色，可以砌到一幅画之类，挂喺屋企都型㖞，即时升级成艺术品」，楼主也大赞：「呢个提议又几好。」

最引人共鸣的，是面包扣的「Upcycle」（升级再造）潜力，一位醒目网民分享了自己的实用妙法，并上载图片，原来面包扣是电线收纳神器！她说：「用嚟扣喺拖板上面嘅插头，喺背面写上电器名称，一睇就知道系乜嘢电器！」，这个生活智慧让大批网民高呼「学到嘢了！」。

同道中人纷现身 另类「传家宝」大比拼

帖文最有趣的地方，是钓出了许多拥有同样奇特癖好的「同道中人」，不少网民纷纷上载自己的收藏品，展示这份「坚持」并不孤单，有网民展示相片，见到他同样将面包扣当成装饰品，整齐地钉在水松板上；有网民亦分享自己储起的两大袋面包扣，更从中找到一枚2012年的「古董」。

更令人惊喜的是，有网民分享了另一种惊人收藏，该网民上载了一张手持巨型金球的相片，并写道：「我家人爱吃金莎，多年来嘅金莎包装纸，变成一粒大金莎波波」，楼主看到后也惊叹：「又几特别，无谂到，好似个月亮」。

有网民担心楼主的珍藏将来会被子孙当成「储垃圾」，楼主则幽默地说：「我将来应该无酸（孙）仔酸（孙）女」。

来源：lung_jai123＠Threads