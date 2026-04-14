Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:45 2026-04-14 HKT
发布时间：10:45 2026-04-14 HKT

北上消费要小心！有港女在社交平台分享在深圳搭的士时，朋友遗失手机，竟引发一场被司机恶意举报至WeChat停权、疑似被勒索的「噩梦」。事件过程曲折离奇，网民反应两极，有人怒斥司机设局，亦有人狠批失主是「西客」，事件完整始末如下：

港女深圳搭的士中伏 漏手机被司机「玩残」？

女事主在帖文中表示，与朋友在深圳回港时，为求方便在路边随意截停一架「蓝的」，未有选用网约车。到达罗湖口岸后，朋友才惊觉手机遗留在车上。楼主在帖文中开宗明义写道：「警世！！北上有得call车就call车」，显然这次经历让她一额汗。

噩梦开端：一通无人接听的电话

两人随即在深圳报警求助，警方透过闭路电视锁定涉事车辆，但联络司机的过程却一波三折。楼主忆述，致电的士总台一个多小时都无人接听，好不容易联络上司机，客服却无故挂断电话。

无计可施下，两人只好先行返港，并根据深圳警方提供的电话号码，尝试用WeChat联络司机。楼主礼貌地问：「您好，可以麻烦你揾下座位同地下吗？」没想到换来的却是司机极不耐烦的咆哮：「冇啊冇啊！都话揾咗冇咯！偷你电话做咩？？？你宜家搞到我公司同公安都打俾我！」语毕便挂断电话。

更离奇的是，楼主随后发现自己的WeChat帐户竟被司机恶意举报，导致社交功能被暂停一日。从楼主上载的截图可见，WeChat安全提醒指其帐户「由于骚扰/虚假行销/欺诈等违规行为，目前无法使用所有社交场景」，停权至2026年4月。幸好，WeChat Pay的付款功能未受影响。

峰回路转：手机「失而复得」却索价¥168

正当两人以为手机冻过水之际，剧情却迎来反转。司机在举报楼主后，竟「揾返」手机。楼主上载了多张与深圳一名警察的对话截图，还原了警方介入的详细过程。

截图中，警员起初转述司机称：「联系上司机了，司机说当时下了高速他就停车找了，没有找到」，并建议楼主尝试致电手机。楼主心急如焚，请求警方让司机再仔细寻找，更表示：「就算要加钱也没关系，但是最重要的是能找回来」。

其后，警员回复「好消息，手机找到了」，但同时转达了司机的要求。警员在语音讯息中表示，已代为协调，向司机提议「给个吉利数字，就是说168吧」，作为司机将手机送回的「好处费」。

结局：支付¥280车费 楼主：不满的是态度

事件最终顺利解决，楼主在更新帖文中交代，最后有支付司机费用，并非当初协商的168元，而是按司机来回车程的跳表价格支付了280元人民币。

楼主强调，发文并非不愿意付钱，而是不满司机的处理手法和态度。她写道：「纯粹唔满意佢嘅态度（唔承认部机系佢手上＆约好咗一点又拖到五点）」，直指司机不仅一开始矢口否认，更将约定好的下午一点交收，拖延至傍晚五点才出现。

网民热议：司机贪得无厌？失主理亏在先？

这则「警世文」引发热烈回响，网民意见两极，不少网民认为楼主及其朋友才是问题根源，直斥其为「西客」：「任何时候自己漏低嘢，对方都无责任帮你反转㗎车揾」、「你呢篇警世文系应该叫人保管好自己财物」。这类意见认为，司机花时间精神送回手机，收取车马费合情合理，面对网民们的评批，就连楼主本人也回复承认：「我都觉价钱合理嘅，但系纯粹真系接受唔到佢啲态度。」

另一派网民则力撑楼主，认为司机的行为极有问题，有网民指出，楼主当初乘搭的车程，用网约车App估算只需17元，但「蓝的」司机却收了40多元，有「㓥客」之嫌。而司机起初否认、后来又索取高额费用，更恶意举报失主，行径实在可疑。

楼主在回应网民留言时，不断澄清自己和朋友全程都「好客气」，并没有与司机争吵，只是无法接受对方「一开始冇承认到部电话喺佢度，最后问返警察佢自己又认其实一开始佢有揾到」。

来源：sa0.ori_＠Threads

同场加映：深圳遇的士「古惑招」疑专㓥港人 的士费竟被多收七成 最后靠一招甩身

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
17小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
23小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
生活百科
17小时前
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
家居装修
6小时前
星岛申诉王|结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
申诉热话
17小时前
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
影视圈
18小时前
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
饮食
17小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
4小时前
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don't care」
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don&#039;t care」
即时中国
5小时前