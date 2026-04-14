港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮

北上消费要小心！有港女在社交平台分享在深圳搭的士时，朋友遗失手机，竟引发一场被司机恶意举报至WeChat停权、疑似被勒索的「噩梦」。事件过程曲折离奇，网民反应两极，有人怒斥司机设局，亦有人狠批失主是「西客」，事件完整始末如下：

港女深圳搭的士中伏 漏手机被司机「玩残」？

女事主在帖文中表示，与朋友在深圳回港时，为求方便在路边随意截停一架「蓝的」，未有选用网约车。到达罗湖口岸后，朋友才惊觉手机遗留在车上。楼主在帖文中开宗明义写道：「警世！！北上有得call车就call车」，显然这次经历让她一额汗。

噩梦开端：一通无人接听的电话

两人随即在深圳报警求助，警方透过闭路电视锁定涉事车辆，但联络司机的过程却一波三折。楼主忆述，致电的士总台一个多小时都无人接听，好不容易联络上司机，客服却无故挂断电话。

无计可施下，两人只好先行返港，并根据深圳警方提供的电话号码，尝试用WeChat联络司机。楼主礼貌地问：「您好，可以麻烦你揾下座位同地下吗？」没想到换来的却是司机极不耐烦的咆哮：「冇啊冇啊！都话揾咗冇咯！偷你电话做咩？？？你宜家搞到我公司同公安都打俾我！」语毕便挂断电话。

更离奇的是，楼主随后发现自己的WeChat帐户竟被司机恶意举报，导致社交功能被暂停一日。从楼主上载的截图可见，WeChat安全提醒指其帐户「由于骚扰/虚假行销/欺诈等违规行为，目前无法使用所有社交场景」，停权至2026年4月。幸好，WeChat Pay的付款功能未受影响。

峰回路转：手机「失而复得」却索价¥168

正当两人以为手机冻过水之际，剧情却迎来反转。司机在举报楼主后，竟「揾返」手机。楼主上载了多张与深圳一名警察的对话截图，还原了警方介入的详细过程。

截图中，警员起初转述司机称：「联系上司机了，司机说当时下了高速他就停车找了，没有找到」，并建议楼主尝试致电手机。楼主心急如焚，请求警方让司机再仔细寻找，更表示：「就算要加钱也没关系，但是最重要的是能找回来」。

其后，警员回复「好消息，手机找到了」，但同时转达了司机的要求。警员在语音讯息中表示，已代为协调，向司机提议「给个吉利数字，就是说168吧」，作为司机将手机送回的「好处费」。

结局：支付¥280车费 楼主：不满的是态度

事件最终顺利解决，楼主在更新帖文中交代，最后有支付司机费用，并非当初协商的168元，而是按司机来回车程的跳表价格支付了280元人民币。

楼主强调，发文并非不愿意付钱，而是不满司机的处理手法和态度。她写道：「纯粹唔满意佢嘅态度（唔承认部机系佢手上＆约好咗一点又拖到五点）」，直指司机不仅一开始矢口否认，更将约定好的下午一点交收，拖延至傍晚五点才出现。

网民热议：司机贪得无厌？失主理亏在先？

这则「警世文」引发热烈回响，网民意见两极，不少网民认为楼主及其朋友才是问题根源，直斥其为「西客」：「任何时候自己漏低嘢，对方都无责任帮你反转㗎车揾」、「你呢篇警世文系应该叫人保管好自己财物」。这类意见认为，司机花时间精神送回手机，收取车马费合情合理，面对网民们的评批，就连楼主本人也回复承认：「我都觉价钱合理嘅，但系纯粹真系接受唔到佢啲态度。」

另一派网民则力撑楼主，认为司机的行为极有问题，有网民指出，楼主当初乘搭的车程，用网约车App估算只需17元，但「蓝的」司机却收了40多元，有「㓥客」之嫌。而司机起初否认、后来又索取高额费用，更恶意举报失主，行径实在可疑。

楼主在回应网民留言时，不断澄清自己和朋友全程都「好客气」，并没有与司机争吵，只是无法接受对方「一开始冇承认到部电话喺佢度，最后问返警察佢自己又认其实一开始佢有揾到」。

来源：sa0.ori_＠Threads