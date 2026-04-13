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行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:00 2026-04-13 HKT
发布时间：16:00 2026-04-13 HKT

港铁一直呼吁携带大型行李必须使用升降机，但一名女乘客却无视规定，推著行李搭扶手电梯时发生意外，大箧在半路滚落，一仆一碌，险象环生。网民精明眼，力斥这名违规女乘客一错再错，事后的处理手法随时酿成巨灾。详情见下图及下文：

行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾逐张睇↓↓↓↓

楼主：去搭䢂啦

楼主昨天（12日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载短片发帖，留言指「有咁大件行李就去搭䢂啦」。

从站内的颜色估计，现场有可能是红磡站。片中见到涉事女乘客疑似在扶手电梯上未能稳固行李，导致行李箱失控滚下，直落电梯底，最终用脚把行李箱踢离电梯，情况惊险；而除了堕箱外，女子带同的疑似快餐店外卖也散落电梯梯级上。

网民：无敌风火轮累人累物

见到这惊险瞬间，有网民生动地形容为「无敌风火轮」，并力斥片中的四眼女事主「累人累物」。

有人担忧地表示，「一个行李箱跌落嚟大家一齐死」，有人则庆幸事发时「好彩无人在前面」、「如果下面有人，就俾佢累死啦」、「好在电梯下面无人，如果唔系企佢下面嘅人多得佢唔少」、「下面有人抱住个小朋友或者BB真系多Ｘ谢你。正Ｘ街」。有网民一再忠告「无能力就唔好搭电梯啦！好在前面无人咋，唔系俾佢害死」。

网民：最憎拉箧人挂住玩电话

有人接著乘机怒斥：「黐Ｘ线最Ｘ憎啲人拉箧又挂住玩电话！钻石山（站）𠮶条电梯啊几鬼长，有时见到拉喼都要停一停，啲人成日挂住玩电话双手离开，以为自己好Ｘ劲，一个行李箱跌落嚟大家一齐死」。

有网民分享自身经历，指「好怕呢啲人，试过买餸车仔跌落嚟，跑都跑唔切，直接撞落脚，瘀晒」。

网民直斥四眼女乘客一错再错

电梯滚箧意外险情可大可小。有瞻前顾后的网民更加直斥片中的四眼女乘客一错再错，详细分析：「跌已经无脑，落到底系咪先拖远啲个喼，先再攞返件衫，后面如果有人，随时仆」。

有正义的乘客还自爆「我昨天在元朗站见到有人推住成架送外卖的单车，想用电梯，我叫佢去用升降机，佢已经无拆辘，不能做埋啲危险动作」。

资料来源：Kitty Chau＠facebook车cam L（香港群组）

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