清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮

清明节回乡拜山获祖先庇佑？一名幸运儿买六合彩电脑飞差一个字便可以退休，中5个字获三奖赢71510元，在网上大晒奖金的同时，还透露幸运投注站位置，「希望大家接好运」。事件结尾有彩蛋，相隔两期后，这名好心幸运儿买的另一张电脑飞也有惊喜，可谓好运连连。详情见下图及下文：

清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点详情逐张睇↓↓↓↓

楼主：差一个字就退休

难掩喜悦的楼主本月7日在社交平台facebook群组「齐齐研究六合彩！」上载相片发帖，留言指「清明返乡下拜山，即刻中，差一个字就退休了，希望大家接好运」。

相中见到楼主中了六合彩复活节金多宝三奖。楼主买20元电脑飞，当中的第一注为10、20、28、32、35、45；这期的搅珠结果为20、28、32、35、40、45，特别号码43，即中了20、28、32、35、45共5字。这期的三奖共有225.5注中，每注派71510元。

网民：祖先庇佑中六合彩

不少回应的网民直言是「祖先庇佑中六合彩🤗🤗🤗」、「果然系太公保佑」，并提醒「记得烧猪还神谢祖先！😁😁😁」、「记得买烧猪🤣」。

不少网民均希望能够沾上这份喜气，接好这份幸运，留言栏充满「恭喜恭喜」、「接好运」、「好好运」等祝福语，更有人指「哗！ 好劲，电脑飞差一个字，接好运！！」；楼主也现身回应——「多谢各位祝福，希望下一个幸运儿就是你」。

楼主透露幸运投注站位置

面对网民追问「请问喺边间投注站买？」、「恭喜，大佬边间投注站买🙏」、「我很好奇一下你喺边一个投注站买的？」时，楼主在留言栏作作统一回复，称「长沙湾（顺宁道）投注站买的」，满足了大家的好奇心。

楼主好运连连自爆彩蛋

事件还有彩蛋，楼主好运连连，自爆相隔两期后「再中安慰奖😌」，上载的另一张电脑飞，中了4月11日开彩第26/039期六合彩3个字（奖金40大元），获网民大赞「劲！好运陆续有嚟！」。

资料来源：Robert HO＠facebook齐齐研究六合彩！

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