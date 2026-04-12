DSE考生深夜困厕所 慈父「人锁大战」失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮

DSE（香港中学文凭试）开考，有考生在集中精神应试的关键时刻，却发生一幕夜困家中厕所小插曲，在网上自爆人锁大战经过。事件中，在门外勇救的父亲一度绝望建议趴洗手盆瞓，幸而考生最终凭一神器解困，过程似乎比考试本身更具挑战性。详情见下图及下文：

DSE考生深夜困厕所 慈父人锁大战失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困逐张睇↓↓↓↓

楼主：今晚要同厕所同床共枕

楼主今日（12日）日凌晨在社交平台Threads上载无法开锁的困厕所短片发帖，留言指「作为2026 dser（应届中学文凭试考生）唔系因为DSE而崩溃，而系今晚要同厕所同床共枕先系最悲哀」。

楼主续指「凌晨两点几三点，冲完凉发现个锁坏咗，我一直喺度同个锁战斗，完全系毫发无伤」。

慈父建议趴洗手盆瞓觉

楼主接著自爆「老窦半夜谂住出厅饮水，发现我喺度求救，之后同个锁大战咗300个回合（大概半个钟），我听到佢乜嘢工具都拎晒出嚟，但完败。半夜三更都好难揾到一个开锁佬，最后佢叫我趴喺洗手盆上面瞓觉」。

楼主感慨「我呢几日咁乐观，DSE出咩题目我都毫无怨言，完全系同HKEAA（香港考试及评核局）做紧好朋友，究竟点解个天要咁样惩罚我😭😭😭」。

楼主上载开锁神器报平安

楼主随后更新贴文报平安，上载开锁神器——一把梳的相片表示已获救，「因为佢，我出返嚟，多谢大家😭。祝咁多位身体健康，心想事成 万事如意，打工嘅加人工，读书嘅考到入大学」。

网民都替楼主抹一额汗，但指出幸运之处「唯一好在星期日唔使考」、「好彩系周末&听日唔系考试，大难不死必有后福，DSE会好成绩」。

网民曾报警揾消防爆门

有网民对楼主的遭遇感同身受，透露「谂返上个月我学校开始UT（测验），出门口前屋企大门嘅锁坏咗，试过用乜方法都冇用，阿妈赶住返工，阿妹赶住返学，我赶住测验，所以直接打999 call（召唤）消防开锁🤡。然后就要飞的过海返学校test（测验）。虽然唔系啲乜嘢公开考试，但我完全feel（感受）到楼主𠮶种崩溃，希望楼主唔好被呢件事影响，专心应付之后DSE其他科，因祸得福，苦尽甘来，加油🐤」。

也有网民和应，指「好在你出得返嚟，否则我会建议你报警揾消防爆门😂」。

楼主：把锁松到极致

在回应网民查问「把锁松到咁样平时都唔整？」时，楼主表示「老窦话好似系个锁芯松咗☹️」、「因为佢平时冇事，系我咁啱唔好彩，佢松到极致，今日一定换锁😭😭😭」。

还有人指「唔会揾唔到开锁佬嘅，好多港九新界24小时都有，一切都系钱银嘅问题，半夜三更平时五旧水，起码变千二先啦」。楼主也回应称「冇错，我当下嘅谂法系我喺厕所坐成晚，都唔系几想用千几蚊半夜三更嗌个开锁佬」。

于是有网民建议「横掂都坏咗，见个门柄螺丝都松松地，不如拆落嚟睇吓点？」。楼主回应「我都有呢个谂法，我扭咗两个门柄螺丝落嚟之后，都系拆唔到落嚟」。

网民教实用解锁技巧

不少好心的网民顺道提供实用的解锁技巧，以备不时之需。当中包括「螺丝批1字加铁锤打中弹弓（锁芯位）会易开，平时如果发现门锁太松就好易变咗呢种，有时唔好彩连木门都要锯埋嚟开。踢门不停扭反而会令个坏锁Lock（锁）得更死，唔移位咁深变咗更入的状态。屋企自己中招同另一位屋企人中招嘅经验，平时喺锁头要加返润滑油。遇到坏锁扭爆锁匙都唔掂」。

另有人教路「有冇啲长条形硬物，试下喺入面撩个锁芯入去」、「你叫你老豆攞𠮶啲硬硬哋又可以屈嘅卡（File（快劳）其实都得，喺门隙度zip（摄）入去咁就开到」。

有人更加附图画箭咀，手把手教「试下揾把间尺，或者硬物，摄落去开锁，另外睇下门底有无空位，有位嘅话，就叫阿爸拎把间尺或者其他硬物俾你试下～ 牙刷都试下」。

亦有过来人称「我试过咁样被困住咗喺间房入边，开锁叔叔系冇用任何工具只系用一片胶片（比File硬少少，摄住喺个门锁卡住个位，一刮落嚟，就将𠮶个锁推返入去，然后就开到门）」。

资料来源：__kyys.34＠Threads

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