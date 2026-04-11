瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮

新蒲岗一屋苑的户主，请师傅为工人房安装狭小的碌架床，当中惊爆碌架床下层摆放有洗衣机和干衣机。外佣睡在洗衣干衣机上不特止，且还要与大电箱共眠。不过，这间工人套房的反差也大，一转弯，便有大大的洗手间和有凉风吹来的露台。网民对这环境有赞又有弹。详情见下图及下文：

瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台逐张睇↓↓↓↓

床边紧贴大电箱

楼主昨天（10日）在社交平台Threads上载为工人房架设碌架床的短片发帖。片中见到供外佣入睡的床架位于碌架床上层。

而外佣就寝时需爬活动木梯上床，床边正是大电箱位置，因此需与电箱共眠。正因为这样，师傅为床板作活动式设计，并即场示范如何移动床板机关以打开电箱。至于外佣睡床的大小，实为长172cm，阔左边75cm和右边55cm，即是大电箱占去20cm。

网民：最惨是与总电掣共眠

据短片旁白表示，架设床架前「下面还要处理避开无数水喉设备」；而碌架床的下格，即贴著洗衣机和干衣机的一层，被安排放置洗衣用品。

有网民替外佣抱不平，认为「最惨是与总电掣共眠，是否过份呢？」，直斥「无空间俾工人好心唔好请啦」，反问「有无咁Ｘ刻薄人呀？」，估计有关外佣「未约满都跳工！」。

网民：私人套房噃

不过，也有人替雇主著想，指「私人套房噃」、「虽然克难，但换个角度想，业主还请人规划一下床位、置物区。不尽完美，但差强人意」。甚至有人企硬称「有独立厕所，有露台，有自己房都刻薄？使唔使俾主人房工人瞓呀」。

如此情况，有网民坦言「我认识的朋友，很多都系咁」，甚至「听讲有雇主要外佣瞓厨柜」。

不应以偏概全

另有人表示，「也不是每个在香港的外佣都惨，好的也很多，有独立自己睡一间房的，也有全家移民只照顾一个婆婆，她家有3个房」、「唔系个个香港人都系咁，我姐姐有自己房同厕所啰！」，因此不应以偏概全。只是由于短片拍摄不到，还是有人问到了重点来——「系咪无冷气😨」。

资料来源：52237550ngwu＠Threads

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