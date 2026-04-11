送货上门变打保龄球 派递员争两步路都唔行 走廊抛包裹后影相交差｜Juicy叮

有派递员以打保龄球方式送货上门，争两步路都唔行，在走廊给单位远距离抛包裹「送货」，之后施施然影相交差了事，有关的天眼短片近日在网上流传。详情见下图及下文：

送货上门变打保龄球 派递员争两步路都唔行 走廊抛包裹后影相交差逐张睇↓↓↓↓

网民：明明可以好好放低

楼主昨天（10日）在社交平台Threads转载短片发帖。天眼短片分别于4月5日和分4月7日拍摄。

相信是同一人的派递员分别穿白衣和黑衣，在涉事单位走廊外的抛包裹动作几乎一样，都是争两步路都唔行，带助跑借力，以打保龄球方式远远抛掷，目送包裹滚地葫芦般滚到单位门外后，施施然拍照交差。

网民：行多几步都唔愿意

网民力斥片中的派递员不专业，甚至不负责任，有人指「明明可以好好放低」、「行多几步都唔愿意，不如唔好做」、「做到咁，不如唔好做啦。嫌少钱，大家唔好做，无人接个价自然会正常。你又要做又要掉，唔争𠮶两步路啦，呢啲人唔好网购嘢，你点对人，人点对你」。

有网民分享了亲身经历，称「我都试过，座头通知有件，叫佢放门口就可以，我当时喺屋内，之后听到佢好大力掉件货落地，我即刻开门睇，佢吓到即刻跑后楼梯走（佢可能以为屋内无人）😡😡」。

网民：都系一个保龄球手

虽然做法令人不满，但精准的投掷却意外地成为焦点，有幽默的网民不忘戏谑「又几Ｘ准㖞」、「日日练」。更有人生动地联想到动作有如打保龄球，指「香港保龄球代表啊？」、「佢某程度上嚟讲都系一个保龄球手」、「玩开保龄」、「碌龄咁款，又几准下」，甚至建议「下次摆两个保龄球樽俾佢玩吓😆」。

有人形容这种「随手一挥，快靓正😅」的动作是「高手」、「劲好脚法」、「可能佢以前派开报纸😄😄」、「掟阶砖😆」、「癫，仲要有助跑」、「佢又揼得中，𠮶下好嘢」。另有行家指「咁准？我平时送货通常掉两次以上先中😂」。

网民睇得开：物流过程都会掟

不过，还是有网民看得开，指「你影唔到𠮶啲位，佢哋已经掉咗好多次」、「正常呀你啲货去到边度都系咁样」、「其实物流一定系咁做，件货烂咗最多公司赔钱，但行少一步就自己赚到一步，我以前做物流系用脚踢啲轻嘅货，重嘅货就一定系掉过去」。

有人更坦言「依度唔掟，物流过程都会掟」、「正常呀你啲货去到边度都系咁样，纯粹系你见到，你见唔到嘅掉得仲夸张」。

网民：唔想被人掉你咪自取

有心水清的网民则从侧面看到不少资讯，甚至领悟，包括「佢成日送咁，唔到门口都知门号」、「无送错咪算系咁.....」、「唔怪得知件件成日咁随性咁瞓喺我屋企门口」。

于是人醒目的网民建议，「唔想被人掉你啲咪自取，自己掉点都爽啲🤣」、「所以我唔会拣送货上门，除非好重又大件！」。

资料来源：ronni_lsf＠Threads

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