大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮

逃票方法五花八门。一名大叔被发现在港铁青衣站闸口每朝找猎物，怀疑扮拍八达通卡跟人尾入闸，有乘客看不过眼拍片直击。详情见下图及下文：

大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击逐张睇↓↓↓↓

楼主：每朝见到佢跟人尾入

楼主日前（8日）在社交平台Threads以「港铁之日常」为题上载短片发帖，留言指「每朝6:45分左右至7点都会喺青衣站见到佢跟人尾入。边间公司嘅职员？」。

片中见到戴口罩的红衣大叔在青衣机铁站，跟著前面一位男子入闸，进入往机场方向的月台。期间，红衣大叔做了拍卡动作；而大叔入闸时，闸机显示为绿箭咀，入闸后不久即变成红交叉。

楼主：佢试过相同方法跟我入闸

楼主在回应栏补充详情——「首先，点解我会留意到佢，因为佢试过相同方法跟我入闸，所以我觉得感觉好反感，之后我第二次见到佢，佢又想跟我入闸，我特登行去第二部机入，佢原本想同我同一个闸入，见我无入就等下一个人跟入闸，唔系第一次」。

楼主续称「今日（8日）又见佢喺度等，我先影佢，睇下佢系咪又系跟人入闸，所有嘢都系咁啱，咁啱返工时间成日撞到佢，咁啱佢成日跟人入闸，咁啱我又影到佢跟人入闸，希望佢公司同事知道佢平时咁做，同佢讲返叫佢唔好再做，好反感」。

楼主强调自己并非「正义警察」，只是希望透过曝光事件，让该大叔的「公司／同事见到叫佢收手」。

网民：做戏做全套扮埋拍卡

网民力斥大叔的怀疑逃票行为，有人惊讶「吓，咁都都得，通知职员」、「放心啦！......上得山多终遇虎」。

有人冷眼旁观指「好熟练嘅手势」、「佢做得好自然」、「哗，不慌不忙咁款」、「佢都识做戏做全套㖞，扮埋拍卡嘅动作」、「佢做埋出嚟拍卡个动作，好自然。平时见𠮶啲系纯粹跟住你尾」、「应该有古惑，无理由一拍过几秒就红」。

楼主：企喺闸口等跟人入

不过，亦有网民尝试为大叔开脱，指「其实阔闸机唔使关都可以照拍卡入闸，咁过闸悭到时间」、「人哋有拍卡㗎！不嬲都可以就咁拍，照扣到钱，出到闸。反而最憎啲人等个闸合埋先拍」、「跟住前面再拍卡系可以唔闩闸俾你过㗎！我成日都系咁过😒😒」。

但楼主坚持「佢唔系」，并指「撞过几次认得佢」、「返工认得佢，企喺闸口等跟人入」、「佢试过跟过我入闸，所以认得佢，一早企系闸口等」、「好多时返工都撞到佢，试过跟过我入闸无拍卡，佢太易认」。

网民：过呢啲闸要回头一望

为预防跟尾入闸逃票行为，有人醒目地建议「大家过呢啲闸要回头一望」、「我见到呢啲闸机，过完一定回头望，睇吓有无人贴身出」、「所以我逢出闸都会望后面，确保无人跟住，然后唔嘟八达通冲闸」。

港铁回复《星岛头条》查询时表示，车站方面近日没有相关纪录或收到乘客查询，车站方面会加强留意有关情况。



港铁提醒乘客必须缴付正确车资乘车，职员亦会不时于港铁范围内查票，以保障已付正确车资乘客的利益。乘客若发现怀疑有违反附例的行为，应尽快通知车站职员，以便即时作出跟进。

根据《港铁附例》，无票进入和乘搭列车，以及没有缴付车费等，可罚款5000元。

资料来源：chunlung_hk＠Threads

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