巴士「黑松露」赤脚男拦路 脚板底封发霉千年老泥 网民提醒已陷绝境无路可逃｜Juicy叮

有乘客在搭巴士时惨遇脚板底封著发霉千年老泥的「黑松露」赤脚拖鞋男拦路，进退维谷。有富同情心的网民提醒，此情此境已陷绝境，无路可逃，指「呢个时候唔系话走就走，你出去都系会hi到佢 🤭🤭🤭」。详情见下图及下文：

巴士「黑松露」赤脚男拦路 脚板底封发霉千年老泥 网民提醒已陷绝境无路可逃逐张睇↓↓↓↓

脚板底向正楼主

楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「救命叔叔可唔可以著鞋😭」。

相中见到坐窗口位的楼主右旁路口位，坐了一位穿拖鞋的赤脚拖鞋男，对方正好四字脚坐，把右脚搁在左大腿上，脚板底向正楼主方向，清楚见到肮脏全貌。根据巴士路线显示牌，当时正在元朗沙田坑村往锦上路站方向行驶。

网民：刮落嚟当黑松露

网民绝对同情楼主，指「惨，同情你」、「我真的同情你！」；接著对这只绝世天残脚豪不客气地肆意调侃，直斥「咁唔卫生」、「只脚⋯⋯发霉🤮🤮🤮🤮🤮」、「佢只脚系咪中咗寒冰掌」、「几多年无洗脚先可以咁黑，呕！」，甚至建议「刮落嚟当黑松露」。

有人惊问「有无咸鱼味？」、「隔住mon（荧幕）都闻到…」，有网民更以「腐尸」、「化石级数嚟wor（㖞）😂」来形容。

网民：呢个时候唔系话走就走

有心急的网民奇怪楼主「点解唔起身落车？」、「哗见到真系即走」、「坐另一度啦，快」、「调位啦😂😂😂」、「咁都仲可以坐佢隔篱？」，建议「仲影，即时自己调位啦」、「你可以起身叫佢借借坐去第二度，啲人真系核突🤮」。

不过，由于楼主坐窗口位，出路被赤脚拖鞋男严严拦著，有心水清的网民提醒：「呢个时候唔系话走就走，你出去都系会hi到佢🤭🤭🤭」。

资料来源：imnot_tszon7.15_＠Threads

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