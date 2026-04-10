高层单位疑乱抛头发出街 一绺长发恐怖挂低层晾衣架 管理处发通告提一事严正警告｜Juicy叮

有居于高层单位的缺德住户，怀疑乱抛头发出窗外，一绺长发恐怖地挂正低层晾衣架上。有相为证，管理处于是发通告引述一事作出严正警告。详情见下图及下文：

高层单位疑乱抛头发出街 一绺长发恐怖挂低层晾衣架 管理处发通告提一事严正警告逐张睇↓↓↓↓

楼主：掷头发？！

楼主早前在社交平台Threads上载大厦通告相片发帖，留言指「高空掷物，掷头发？！」。

通告以「高空掷物事宜」为题，附图指「管业处近日接获中层业户反映，指有高层业户将（头发）抛出窗外，涉嫌高空掷物影响低层单位业户」。通告续指「本处在此严正警告，高空掷物乃属严重刑事罪行，根据香港法例第228章 《简易程序治罪条例》，一经定罪可判监禁6个月及罚款1万元，若然掷物击中人致死，被捕人亦可被控误杀，可判终身监禁，市民切勿以身试法」。

通告附上的相片，见到窗外晾衣架最外处，搁有一绺黑色长发。为免难以辨识，管业处特地添上红箭咀作指示。

楼主在回应栏留下呕心「🤮🤮🤮」和「🤣🤣🤣」的表情符号；回应的网民对这绺长发各有解读。

网民：肯定清去水位啲头发

有理性的网民试图为这离奇画面找出合理解释，有人实牙实齿推测「肯定清去水位啲头发」，估计无公德心的住户在清理浴室去水位后，图方便而把头发抛落街。楼主则半开玩笑地猜测「楼上应该想吓死楼下。又抛得几准，啱啱好"long"住喺度」。

网民：以身试发、魔发奇缘

有更多网民发挥创意，幽默地玩食字，指这是「以身试发」也是「魔发奇缘！？」，建议「揾人上去check（检查）下系咪困住咗个长头发嘅女仔？」。连楼主也幽默地回复「🤣🤣🤣 佢应该可以捉住扎头发爬上去」。甚至有网民开玩笑称「攞去落降头啦」。

除了幽默，也有网民坦言「净见到“执”头发都觉得恐怖😱」。更有人生动地描述「如果我收衫见到衫上面一层头发。我会劲嬲。我觉得同衫上面黏住张有血M巾（卫生巾）（就算血没碰到衣服）一样呕心」。

楼主也在回应栏进一步分享经历：「我试过（被）高空掷物，系一条底裤，跟住我只猫劲兴奋，系咁喵喵叫，窗台多咗条底裤」。

资料来源：im_product_yan＠Threads

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