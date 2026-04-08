18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮

香港中学文凭试（DSE）笔试今日（4月8日）正式开锣，一名应届DSE考生在社交平台发帖透露误堕骗案，失款高达23万元，引爆网络热议，不少网民对楼主年纪轻轻已拥有巨额储蓄啧啧称奇。

18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜↓↓↓↓

有应届DSE考生今日（8日）在社交平台发帖，一句「18岁被诈骗23万超过99%香港人」，随即引爆网络热议，帖文在短短12小时内已累积超过14万次浏览。

亲述被骇心寒过程：「应该潜伏咗一段时间」

事主在帖文中上载了一张手机银行应用程式的截图作为证据，相片中清楚显示，在即日（4月7日），一笔高达港币「$228,899」的款项被转走，红色的字体标志著户口被大幅扣款。

为了解答网民的疑问，楼主其后详细忆述了整个被骗过程，他表示，事件源于一次浏览「外国网上买嘢」的经历，期间不慎「揿咗条假link」。虽然他当下「睇咗下唔啱心水冇买」，以为没有交易就安全，但其实手机已「中咗招」。

他解释，骗徒就是透过那次点击，在其「大厂android机」的后台「植入咗唔知咩病毒」。更可怕的是，骗徒并无立即行动，而是「应该潜伏咗一段时间」，静静地窥视其手机内的所有操作。当有网民问及转帐时银行为何没有认证步骤，他才后知后觉地无奈表示：「部机畀人hack咗 之后先知」，意味著骗徒可能已完全掌握其手机的控制权，从而绕过或拦截了银行的认证程序。

网民错重点：点解你咁有钱？

虽然楼主损失惨重，但留言区的风向却完全走偏，大部分网民的目光都聚焦于其年纪与身家的惊人比例，对于楼主自称「18岁被诈骗23万超过99%香港人」的说法，不少人表示认同，有网民更抵死分析：「我确信18岁当中99%人无23万，所以你既statement应该正确。」

一位网民神总结网民的荒诞留言：「楼主：俾人呃咗20几万好sad；留言：楼主咁后生有20几万年轻有为。」部分网民留言充满讽刺意味，例如「有咁多钱比人呃都系成就嚟」、「惨，一成年够十八岁就要交（智商）税」。

正义之声！不满揶揄态度：「妒忌使人面目全非」

在众多留言中，更出现了一场「收费追数」的闹剧，有网民戏谑地开价：「俾5万我，我可以帮你追番呢23万」，此言一出，立即引发连锁效应，其他网民纷纷加入「做烂市」的行列：「平啲，我出4万」、「我出一万」、「我做烂市：3万9900」，价格越叫越低，最后甚至有人开价「1000」，令部分人慨叹「香港人咁都要做烂市」。

不过，在众多「错重点」的留言中，亦不乏正义之声，对这种揶揄受害者的态度表示不满，当有网民留下「抵Ｘ死」等恶毒言论时，随即引来其他人反驳：「你系咪太妒忌人哋呀？虽然就话你冇钱，但你都唔可以咁样」，有网民亦指出，这种攻击源于「妒忌使人面目全非」，更有网民为楼主抱不平，直斥「啲诈骗真系好Ｘ街」，认为大家应将矛头指向骗徒，而非检讨受害者。有网民更贴出「香港人失恋/唔开心必听录音」的连结，希望博楼主一笑，希望他不要泄气影响考试表现。

银行保安成焦点 银行人：其实「拦咗好多」

事件亦引发了网民对银行保安问题的讨论，有网民质疑为何骗徒能一次过转走巨款，「好多银行正常小额1万，常用户口好多5万，唯独转比诈骗永远冇上限」。不过，一名自称「银行人」的网民现身说法，指银行其实「拦咗好多」可疑交易，但有时反而会「俾人闹」，并指出「传统银行control多好多，所以诈骗出事率最高系虚拟银行就系咁解」。

目前，事主表示「要考dse留言唔复住」，专心备战，有网民建议他「考完DSE尽快报警」。

来源：Threads