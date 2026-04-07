家居奇葩无私隐设计 睡房开窿与客厅共享冷气 网民分享同款「一机两用」装法｜Juicy叮

有家居出现奇葩无私隐设计，在一家之主扑槌下，在睡房开窿与客厅共享冷气。同类设计原来早已在港遍地开花，不少网民慷慨上载私密家居照片，分享同款的「一机两用」装法，并乘机大呻不便。详情见下图及下文：

家居奇葩无私隐设计 睡房开窿与客厅共享冷气 网民分享同款「一机两用」装法逐张睇↓↓↓↓

楼主：开个大窿塞部冷气共用

楼主日前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「边X个老豆会懒醒装修间房嘅时候，个墙开个大窿，塞部冷气喺个厅同个房中间共用，完全无Ｘ语」。

楼主接著大呻，「日日唔系俾厅嘈醒，就系晚晚嘈到聊（瞓）唔到。连基本嘅私隐都冇，真系智障」。

网民安慰：你不是孤独的

不少网民同情楼主的遭遇，更有不少人自爆自己或身边人类似的「奇葩」装修经历，甚至慷慨上载私密家居照片，分享同款的「一机两用」装法，让楼主感受到「你不是孤独的」。

针对这种一物二用做法，有网民尝试从年长一辈的观念角度进行解读——「老一辈年代个个想悭钱一部冷气厅房共用，好多会谂呢种装法」。

有人简洁地以「一机两用🤪」来概括这种思维，并由衷地称「几好，一部冷气机，厅有冷气／房又有」。不过有人却指「为咗悭少少，输晒，我朋友都系，为咗悭，想装少部厅冷气，喺个女间房吹出嚟，个女间房门要长开…个厅又唔够凉，唔知悭咗啲乜」。

网民附图大呻：我情况差过你

除了楼主抱怨的「私隐都冇」、「日日唔系俾厅嘈醒，就系晚晚嘈到聊（瞓）唔到」，有网民也深有同感，指「穷就系咁」、「以前好兴系咁装」、「我屋企都系咁，习惯咗🤣，已经算开得靓，我屋企就系咁鎅开个窿」。

有人更附图大呻「我情况仲差过你」、「你不是孤独的，不讲私隐，隔音变得更加差，客厅朝早嘈到瞓唔到」。不少网民还乘申自爆旧事大呻：

•「我屋企都系咁，冇冷气𠮶间房仲要碌架床，我瞓下架完全系（无）冷气吹到落嚟。我人生第一次出粮，第一时间系买咗一部冷气，发现只系3000几蚊😢。我成个童年嘅不适，其实可以用3000几蚊解决，但我父母冇」。

•「我细个屋企都系咁…明明两间房，硬系要打通无私隐、又嘈又热又光，就系贪个小小冷气费」。

•「我个个细个𠮶时，屋企人就喺墙开咗1M（米）X 1M嘅窿话透光，0私隐0安静。之后结婚间房打死都唔开窿、唔家私间墙、唔玻璃房，细个试过系咁样，唔想自己啲小朋友都一样」。

网民安慰：有房仲想点

有好心人则安慰楼主，指「有房仲想点」、「有冷气已经好好。。。我以前得风扇㗎」、「而家啲人真系好，我瞓厅都未出声🚬」、「算系咁，我屋企房都冇」、「仲可以透光透气添。改返佢都唔难」、「算啦，有自己房已经算系咁，加油，祝你早日储够钱重新装修或者搬出去吧」。

有网民则称「无位、要悭钱系咁㗎啦~~正面又积极嘅，自己努力改善生活啰~」、「唔系要分冷气俾你，使鬼开个窿卡一半冷气机咩，

早讲要私隐唔要冷气吖嘛」。

网民：有钱咪自己买多部啰

接著有网民积极地建议「你有钱咪自己买多部啰」、「装修嘅时候阿妈话我间房冇冷气，我决定俾钱买部冷气 🙂‍↕️」；至于短期解决方法，则提议「有样嘢叫耳塞」。

还是有网民冷静地提出灵魂烤问——「会唔会两边都唔凉🤭」、「点洗冷气……」，并提出「其实有样嘢叫一开二分体」。

资料来源：kylelau340＠Threads

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