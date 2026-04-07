的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮

的士自4月1日起必须提供至少两种电子支付方式，新例实施不足一星期，有乘客在网上求助怀疑堕支付陷阱，女事主昨日（6日）凌晨怀疑被司机误导，就一程车资先后两次拍八达通付款，最终被多收费用，她不禁在网上大呻：「究竟系我有误会系会退返钱俾我，定系我真系俾人呃？」

此外，网民们亦对于该司机在电子支付下，仍「收齐头」多收几毫，感大惑不解而议论纷纷。

运输署发言人回复《星岛头条》表示，署方留意到有关网上帖文提到相关行程由乐行车队的士提供。署方已主动向车队营运商了解事件，并要求车队尽快与有关乘客跟进。有关乘客亦可致电政府热线1823留下联络方法，以便运输署跟进及回复。如乘客怀疑的士司机涉嫌违规（例如拒绝提供电子缴费缴介或滥收车费），可记下事发日期和时间、相关车牌号码和司机等资料，并向运输署或警方举报有关个案。《星岛头条》正就事件向涉事的士车队营办商查询回应。

的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？↓↓↓↓

一名女乘客于昨日（6日）在社交平台发相发文求助，她于4月6日凌晨由黄埔登上一辆的士前往铜锣湾。从她上载的车厢相片可见，该的士设有一部电子收费机，屏幕上显示支援Visa、Mastercard、银联、支付宝、微信支付及八达通等多种付款方式。楼主见状，原打算使用Visa付款，但「司机叫我用八达通方便啲」，她照做。

称过唔到数 再拎另一部叫乘客嘟

楼主用手机八达通在该收费机上付款，确认机器发出声响后，司机却声称「唔系呢部机同个价钱未计隧道费」，又指该部机「过唔到数」，并展示「佢（司机）部机」显示没有交易纪录。随后，司机拿出「另一部」机要求楼主再次付款。

楼主当下虽然照做，但已心生怀疑，马上「即刻影低晒仲问佢拎单」。她指司机将收据「折埋咗俾我」，她下车后打开一看，再核对八达通App的纪录，赫然发现自己被扣款两次，事件令她相当困扰，「因为我好少搭的士，仲要搭过海，所以我真系唔知其实系唔止呢个数， 纯粹见部机有显示我就揿。」

事主起疑即索单据拍照：总车费$112.6被收$175.6

楼主上载了数张图片作为证据，其中一张是的士司机证的照片，另一张是的士机印收据，上面清楚列明总车费为$112.6元，当中包括$50元附加费。不过，收据下方的八达通付款纪录却显示，在凌晨0时56分只扣除了$62.6元。

另一张图片是楼主的八达通App截图，当中显示了两笔几乎是同时发生的交易。第一笔在0时56分，由一间的士管理公司收取了$62.6元，与机印收据金额及时间完全吻合。仅仅一分钟后，于0时57分，再有一笔$113元的款项被扣除，收款方为「的士／中小型商户」，该金额正正是总车费112.6元「四舍五入」后的数字。两笔交易总额达$175.6元，比应付的$112.6元多收了$63元。

网民质疑收齐头：电子方式都要4舍5入？

帖文引发热烈回响，不少网民建议楼主报警处理，指事件有可能属「诈骗」，有网民更不忿地指出：「(收)112.6(元)都要4舍5入收齐头？...电子方式都要4舍5入？」

在众多网民留言中，一名自称是同一的士车队的司机更留言直斥涉事司机：「佢呃你！」他解释，车上该部大型收费机的收费金额，是「已经包晒所有隧道费同附加费」，前提是司机必须在按停咪表前输入。

自称同车队司机吁投诉：佢呃你！

他从收据分析，相信涉事司机是「停表之后先入附加费」，导致第一笔交易只收了$62.6元的基本车资。他续指，即使司机操作失误，也不代表可以「咁样收人哋113（元）」，并指公司（指涉事的士车队营办商）有既定程序处理此类问题，建议楼主直接致电公司投诉。

面对网民对涉事司机的强烈非议，楼主一度表现犹豫，担心是误会一场，她在回应中表示：「惊真系误会一场搞到人冇饭开就唔好」，希望先联络八达通公司了解清楚。在获得疑似「行内人」的指点后，她才表示会联络相关的士公司。

目前若乘客怀疑的士滥收车资，应记下司机姓名、车牌、时间、地点等资料，并索取收据，其后致电政府热线1823或交通投诉组热线2889 9999通知运输署跟进，交通投诉组并设有网上「的士投诉表格」，此外乘客亦可向警方举报。

运输署：已主动要求涉事车队营运商尽快跟进

运输署发言人回复《星岛头条》表示，署方留意到有关网上帖文提到相关行程由乐行车队的士提供。署方已主动向车队营运商了解事件，并要求车队尽快与有关乘客跟进。有关乘客亦可致电政府热线1823留下联络方法，以便运输署跟进及回复。

发言人表示，就四月一日起的士司机须提供电子缴费媒介的新规定，运输署一直密切监察实施情况，整体运作至今大致畅顺。署方会继续透过不同渠道留意新规定的实施情况，亦会透过的士业界和各主要电子缴费媒介平台收集司机和乘客的回馈，检视如何加强宣传教育，让整体运作更畅顺。

如乘客怀疑的士司机涉嫌违规（例如拒绝提供电子缴费缴介或滥收车费），可记下事发日期和时间、相关车牌号码和司机等资料，并向运输署或警方举报有关个案。

来源：hamsndkup＠Threads