走廊夸张奇幻复活节布置 大门变窄门邻居傻眼 网民：进入伊甸园嘅感觉｜Juicy叮

复活节有人趁长假期难得，加入大迁徙行列旅行去也；有人则认真过节，把家居像商场般细意粉饰一番，节日气氛浓浓。一户人家在走廊设置的夸张复活节奇幻布置，大堆头得把大门变窄门，令邻居傻眼；网民却向往地指，回家时有「进入伊甸园嘅感觉」。详情见下图及下文：

走廊夸张奇幻复活节布置 大门变窄门邻居傻眼 网民：进入伊甸园嘅感觉逐张睇↓↓↓↓

楼主：返屋企见到邻居布置

楼主今天（4日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「一返到屋企见到邻居又布置...🤣🤣唔识形容.....」。

相中见到大门外围满排成拱门状的粉色花朵和丝带，门前左右两边分别摆有兔仔和花瓶并伴有金蛋，门口地毯前还有两「块」复活蛋。

网民：好心机

面对这般独特又夸张的布置风格，有网民直觉地猜测「婚礼」、「系咪人哋婚礼攞返嚟㗎？」。

不过，也有不少网民相当欣赏这布置的心思，指「几正！」、「有啲气氛」、「好心机」、「艺术家」、「其实望见佢咁有心装饰，都系想望到嘅人开心些😆」。

网民：消防唔捉咩？

有人则指「满满嘅仪式感😂😂，不过放喺屋企里面会好啲」；有网民则查问「你邻居系咪外国人？好兴节日布置，如果唔阻碍到其他人的话，的确好有节日气氛」；还有人向往地称「进入伊甸园嘅感觉」。

对于有人把公共走廊变成展现个人风格的舞台，有看不过眼的网民却担心消防安全隐患，有网民直言：「消防唔捉咩？」、「阻塞走火通道 +大量易燃物放喺走廊同门口🌚」。

资料来源：sllaw9012＠Threads

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