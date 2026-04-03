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将军澳单车馆公园樱花树 惊喜结出樱桃小丸子 网民提供详细打卡位置｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:38 2026-04-03 HKT
发布时间：10:38 2026-04-03 HKT

落花凋零，漫天飞舞的告别，华丽谢幕，却在枝头悄悄留下伏笔，结成累累果实，像一盏盏红灯笼，藏著整个未完的春天。

开花结了果。将军澳单车馆公园樱花树惊喜结出一串串樱桃小丸子，网民热心报料之余，还提供详细打卡位置。详情见下图及下文：

将军澳单车馆公园樱花树 惊喜结出樱桃小丸子 网民提供详细打卡位置逐张睇↓↓↓↓

楼主：樱桃一串串

楼主早前（1日）在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载短片及相片发帖，留言指「早晨！樱花谢了，樱桃一串串」。

将军澳单车馆公园悉心栽种的樱花树，近年吸引不少市民专程追樱。公园内月前早早开花的其中两棵樱花树，花儿谢了后静静地炸出一树果实，树上挂著一串串樱桃，成熟的红、青涩的绿，一派怡人田园气息。

网民雀跃地指「星期六去睇吓」，并查问「请问是那里？」，楼主热心回应指「将军澳单车馆公园」、「最先开花𠮶两棵树」，并附相片帮忙定位。相中见到两棵樱花树，正位于毗邻尚德那边的出入口，极限运动场附近的儿童游乐场旁。

网民好奇：可以食用吗？

有熟行情的网民还留言指，记得现场之前种有八重樱，但后来换了钟花樱桃，估计八重樱可能不适合在将军澳种植，于是换画。

还有人好奇「这些樱桃🍒可以食用吗？🤔️」，楼主回应时坦言「唔知，我只观赏」；另有人提醒「 一般公园都唔食得，有落药水」、「这个是苦樱桃，不可以食用」。

资料来源：Ivy Cao＠facebook将军澳主场

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