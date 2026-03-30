屯门人「专属仪式」惹热议！巴士驶入屯公竟集体做一事？屯门友：这是生存守则｜Juicy叮

有屯门网民在社交平台分享每日巴士驶入屯门公路后，车厢内便会上演一幕奇特的景象：乘客们不约而同地瞬间做一件事，仿佛是屯门人的「专属仪式」，帖文瞬间引发共鸣，有屯门网友更认为是屯门人「系生存要学既守则」。

屯门人「专属仪式」惹热议！巴士驶入屯公竟集体做一事？屯门友：这是生存守则↓↓↓↓

有网民近日在社交平台发帖表示：「屯公一上车，有三个人不约而同咁打电话」，据楼主观察，这些通话内容惊人地一致，是在巴士上屯门公路后向家人发出的「开始煮饭」的召唤：「我转咗车，预四个字返到」、「老婆，我啱啱上咗车喇」、「Emma can start cooking la」。

楼主：等人有个知字好预啲

过往，不少屯门网民不时在网上大呻，屯门公路长期面临早晚繁忙时间严重塞车的问题，这次楼主却未有将这种「集体仪式」归因于塞车而导致车程冗长，但他在帖文中有感而发，认为这种习惯非常好，「简单讲声，等人有个知字好预啲，good ar」。

这个帖文瞬间触动了无数打工仔的心弦，楼主其后亦再次发文，感叹「原来大家都咁有交带」，并表示：「屋企有人等你开饭 真系好幸福，珍惜！」

网民：系屯门人都识㗎啦

帖文瞬间引发热议，不少网民表示自己也是「屯公报到」大队的一员，有网民若有所指地点出：「系屯门人都识㗎啦，系生存要学既守则lo。」仿佛暗示了屯门友长年累月与屯公「搏斗」，进化出的家庭生存智慧，有网民坦言：「如果塞车我会wtsapp my mom」、「原来个个都系咁」、「每次到转车站一定系咁」。其中，「Emma can start cooking la」一句更成为焦点，有网民笑言，这句说话一听就懂，有网民再作出「翻译」：「准确嚟讲系：『M呀，镜是挞Cooking喇』你知咩料啦」，楼主亦笑著同意，更有趣的是有另一位网民分享自己「长老」也叫Emma，所以他回家前也是高呼：「emma煮饭啦」，引来楼主回应「Emma好煮得」。

为何巴士一上屯公便要报到如此重要？多位屯门街坊网民纷纷认为，这可让家人更精准预算回家的确实时间，亦令到打工仔回家后，可以吃到一口新鲜的饭菜，有网民直指，这通电话是「老婆order要，因为要蒸鱼」，为了让那条鲜鱼在自己踏入家门的一刻，能以最完美的姿态上桌，时间的掌控必须精确到位。

网民：上一代已有、唔打会畀人闹

原来「屯公报到」在上一代已开始，有另一位网民分享童年回忆：「细个𠮶阵，老豆（坐）㗎巴士去到海员学校就打电话嚟嗌定蒸鱼，一返到就啱啱好开饭。」有网民更半开玩笑地表示，不遵守此守则的后果极其严重：「我屋企都系咁...唔打会畀人闹。」

有作为妻子的网民亦表示，这样做是「唔想老公返到嚟未有饭食或者d餸冻哂唔好食」，楼主也温馨回应「你老公真系有福」。此外，有网民笑称自己更进一步，「我去到转车站叫定keeta」，务求一回到家就能享受美食，楼主也大赞「就系要咁有效率」。

来源：xxxkimmmmmy＠Threads