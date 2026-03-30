荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两败俱伤齐被捕｜Juicy叮

荃湾西站公共运输交汇处昨日（29日）晚上有两名男子涉嫌在公众地方打架，两败俱伤，齐被警方拘捕。有网民在场直击到部分打斗情况，拍摄的短片在网上疯传。

片中见到一名彪悍大叔，在一辆来往深井（浪翠园）及荃湾西站的234A巴士旁，把一名较年轻的黑衣男子压在地上压颈锁喉，在场其他人拉也拉不住；而原本处下风的黑衣男站起后继续劳气指骂大叔。详情见下图及下文：

荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两人齐被捕逐张睇↓↓↓↓

楼主：两个人碌咗落车

楼主昨天（29日）晚上10时24分在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「有个阿伯喺荃湾西度打尖，被个后生仔闹。阿伯嬲爆，一嘢郁手同个后生仔打埋一齐」。

楼主直击现场战况，指「阿伯一嘢推咗佢一下，两个人碌咗落车，之后个阿伯一只（手）压著佢条颈死都唔放，其他人拉都拉唔住」。

楼主：冇几耐又重新打过

楼主讲述后续时指「之后我上咗车啦，冇几耐又重新打过，个阿伯又箍住佢条颈😰，跟著车就开咗啦，唔知后续系点，但系都好恐怖」。

楼主续爆料，称「打尖就重新排队啦，使唔使压著人条颈啊，会死人㗎，好似话个阿伯系饮咗酒🙂‍↔️，唔知系真定假，但系都唔系理由好过分咯 」。

片中见到不时有人劝架，指「唔好打」、「唔好再打啦」、「放手先」、「揾站长啲人嚟睇住佢哋」，并表明会报警。而两名男事主在打架期间还互相谩骂，粗口横飞。

在回应栏，楼主上载另一段在巴士上拍摄，见到车长在场调停，两人却继续打架的短片。楼主指「上车后个视角唔系好好，冇靓位，但都可以feel（感受）到当时个阿伯情绪超激动咯，一直箍佢颈，叫都叫唔停个阿伯，睇到都好嬲。个阿伯除了识箍人颈仲识啲咩🙄有错就认了啦」。

而从楼主在帖文上载的另一短片见到，事发后大叔坐于巴士站的椅子上，有一名女子倍同。

疑涉抢拍八达通

警方于昨晚9时49分接报，指两人在现场的公共运输交汇处等候巴士，事件起因怀疑涉及一名男子上车时拍八达通未能拍到，另一名男子于是抢先拍卡，两人因此先是口角继而动武。

事件中，一名年约62岁的黎姓男子，和一名年约43岁的王姓（译音）男子涉嫌在公众地方打架被捕。两人事后送仁济医院治理，黎姓男子右手和胸口受伤；王姓男子颈、背、后脑、喉咙受伤。

网民料大叔食过夜粥

对于这宗巴士旁格斗事件，有回应的网民笑言「打尖、打交都唔好，一齐去打边炉咪好啰」。另有人估计大叔「会咁压对方颈的之前应有受过训」、「阿叔真系有料到，佢年轻时应该食过夜粥」、「睇个阿叔个身形可能做开地盘」。

看过短片，有心水清的网民发现「现场咁多男人，冇人帮手，埋得去都系食花生。出手拉住个阿叔嘅系女人🤡」。

有网民顺道讲及自己的经历，指「唔清楚来龙去脉，但有时都遇过几架车埋站，但上车位相同嘅，让咗位企侧面被后面人上车，架车走咗，下一架啱上，点知就会被再后面嘅人以为打尖，我试过被条女兜口兜面话我无排队🙄😞」。

网民医院疑偶遇两人

网民除食花生外，还惊讶「楼主竟然会上车走，我一定留低睇到完场。咁精彩，尾班车冇车要搭的士都一定睇埋先走😂」，楼主现身回应：「🤣🤣我都想，但系我要返屋企🤣🤣」。

接著有网民爆料指「😶‍🌫️喺仁济（医院）见到个好似呢两个，后生仔女嘅人、仲有几个跟住。更（新）：都有见到有个蓝衫阿伯行过，但有点突然故唔确定」。

资料来源：viana.coo＠Threads

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