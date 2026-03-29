大埔公屋户食烟熏臭走廊 邻居硬食二手烟忍无可忍 铁闸贴粗口大字报闹爆 网民凭一细节猜出苦主年纪｜Juicy叮

有大埔富蝶邨公屋居民怀疑在家中开门吸烟，烟味传出走廊，惹硬食二手烟的邻居不满，在忍无可忍下，把粗口大字报贴上铁闸公审。看热闹的网民则凭大字报一用字细节，约略猜出了苦主的年纪。详情见下图及下文：

大埔公屋户食烟熏臭走廊 邻居硬食二手烟忍无可忍 铁闸贴粗口大字报闹爆 网民凭一细节猜出苦主年纪逐张睇↓↓↓↓

版主：富蝶邨街坊温馨提示

社交平台facebook群组「公屋讨论区」早前发帖上载相片，留言指「大埔富蝶邨街坊温馨提示🔔🔔🔔」。

大字报写著「你食烟食X到成层楼走廊都系烟味呀！你闩埋门食自己生肺癌就算啦，请唔好影响到人，XX你呀，死X老＠＠」；大字报旁还贴上一张「严禁吸烟」告示。

带「语气」的「温馨提示」

这一纸带有「语气」的「温馨提示」，旨在呼吁住户自律，勿开门吸烟，以免烟味影响邻里。事件意外地引发网民的情绪反应，形成反吸烟与维护个人权利两大阵营——

反吸烟一派直言「吸烟的人最自私」，大赞告示内容「好文明」、「够警世」。

有人顺道分享自身被二手烟困扰的苦况：「我隔离屋𠮶条友仲衰，行出走廊尾食，成条走廊臭晒」、「我屋企嘅走廊都系咁，食烟有自由，但系打开只门嚟食，成个走廊都系烟味」。

另一派网民：尊重个人空间权利

另一派留言的网民则提到尊重个人空间权利这点，指「每个人都有食烟的权利的」、「人哋喺自己屋企食烟，讲真𠮶句关你Ｘ事咩？你系宇宙中心围Ｘ住你转呀而家」。

有人更加提醒「佢喺自己屋企食，冇闩门都系合法wo（㖞），你贴人大字就有可能犯例」、「你贴呢张嘢喺佢门口，佢真系咬住你断正嘅话，你可能仲麻烦」、「咁样贴，小心自己比人返告转头，被扣分」。

网民：@@系80年代回忆

另有一心看热闹的网民，细意端详大字报的用字细节，约略猜出了苦主的年纪，指「好有心，打完用sticker（贴纸）纸print（列印），𠮶两个@@简直系80年代嘅回忆，不论打机、icq、msn都成日用，估计贴𠮶个应该系80后 🙌」。

根据房委会的「屋邨管理扣分制」，「在屋邨公共地方吸烟或携带燃著的香烟，包括已启动的另类吸烟产品（如电子烟、加热烟产品和草本烟）」可扣5分，但在单位内吸烟不属扣分范围。而根据香港法例第371章《吸烟（公众卫生）条例》，住宅单位内也不是法例定义的禁烟区。

资料来源：facebook群组「公屋讨论区」

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