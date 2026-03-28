拟手写50张六合彩当散水饼 网民奇怪：何不买电脑飞？ 打工仔自爆涉及一重要原因｜Juicy叮

一名即将离职的打工仔原本想赶上潮流，拟亲自填写50张六合彩彩票当散水饼送赠同事，却担心此举工序太多，加重投注站职员工作量而却步。期间，更交代了坚持选择手写彩票，而不买六合彩电脑飞的重要原因。详情见下图及下文：

拟手写50张六合彩当散水饼 网民奇怪：何不买电脑飞？ 打工仔自爆涉及一重要原因逐张睇↓↓↓↓

楼主：老人家唔钟意食甜嘢

楼主早前在社交平台Threads以「散水饼」为题发帖，留言指「本身谂住散水送50张$10六合彩俾啲同事（🤫因为太多老人家唔钟意食甜嘢🤫），自己填50张唔紧要，但谂到入马会会搞死帮我入飞counter（柜台）嘅staff（职员）我都系收收皮先」。

有见及此，网民纷献计提供实用的落注攻略，让这份别出心裁的散水饼得以顺利实现。

网民：职员处理大量彩票具效率

有网民无有怕地解释，柜台职员处理大量彩票相当具效率，指「个员工都系将你𠮶50张飞入咗落部机度，部机自己会搞，成个过程1分钟内搞掂」。但网民补充，「除非你自己画得唔好，画得唔好𠮶啲会弹返出嚟，佢会叫你自己再搞返好佢」。

另有熟门路的网民建议：「好似可以买现金券，再去自助机一注一注咁出飞」；还有人教路「唔识就问企（投注站）大堂啲职员」。楼主则在回应栏自认不熟悉流程，好奇地回应「咦，系咪可以自己入㗎？我好少入马会所以唔知!?(･_･;?」、「好，我得闲去问问，唔该你」。

网民建议干脆买「电脑飞」

有网民网直截了当地建议楼主干脆买「电脑飞」，便可省去人手填彩票的麻烦，获楼主身回应，指「要$20张🤫🤫🤣🤣」。

原来一切与「散水饼」成本有关，因一张电脑飞共有两注，总额20元；而手写的自填彩票则可买1注，10元有交易。

资料来源：kamanwongggg＠Threads

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