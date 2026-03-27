细心司机慢驶避让 群鸽中环马路抢食险惹杀身之祸 网民一细节看穿喂鸽人歹毒心肠｜Juicy叮

有网民日前拍摄到一群野鸽在中环马路抢食，差点惹来杀身之祸的一刻，幸而片中受影响的细心司机慢驶避让，群鸽小命得以保存。网民看过短片后，凭一细节看穿喂鸽人的歹毒心肠。详情见下图及下文：

细心司机慢驶避让 群鸽中环马路抢食险惹杀身之祸 网民一细节看穿喂鸽人歹毒心肠逐张睇↓↓↓↓

楼主：故意撒面包碎喺马路中心

楼主昨天（26日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「司机心哋善良、好有大爱😃好人一世行运 ～ 🙏🙏🙏」。

楼主续指，「相反有啲人故意撒面包碎喺马路中心，专登引啲白鸽飞落嚟俾车撞，其人心肠之歹毒，行为之可恶，人人得以诛之呀！」。

目测约40只野鸽在场

现场为中环皇后大道中一带，大群野鸽在马路中心觅食，目测约40只野鸽在场边食边挡路，驶经的车辆需缓慢行驶避让，轻力响咹，慢慢前行把野鸽吓飞，最终冲出重围，安全并完美的解决事件。

这宗马路「喂鸽险变杀鸽」事件引起网民关注，有人第一时间把矛头指向「故意撒面包碎」的喂鸽人，怒斥：「路中喂鸽啲人想搅事，引注意，正衰人。。。👎👎👎🤬🤬🤬」、「故意撒面包路中间吸引白鸽过来食，然后被车撞。这样的恶种就应该基因灭绝，所以我诅咒他死全家」。

网民：引啲鸽被车车死

网民继续怒斥「这人必落地狱」、「可耻嘅人，专登引啲白鸽去马路中间食嘢。呢啲系谋杀」、「呢啲人唔系喂鸽，引啲鸽被车车死，歹毒到不得了」、「好明显唔系喂鸽，系杀鸽，真正喂鸽嘅人唔系咁」，建议「应该用天眼去捉呢啲故意洒食物喺马路喂雀嘅变态人！」。

有疑似目击证人留言「上次都系咁，但系已经变咗凶案现场，又系中环街市出面」；还有人称「呢个位已经唔系第一次洒出马路，之前有睇过其他post（帖文）」、「上星期已经有人特登在（呢）度附近一带洒米，已经有白鸽车死」。

另有心思细密的人估计「主要目的系等啲鸽制造塞车，导致更加多人讨厌鸽，其用心之险恶死后应永不超生」。

有网民分享惨痛见闻：「我呢边啲白鸽已经俾人喂到唔惊人唔惊车，所以成日都见到佢哋喺马路中心俾车车死⋯⋯🤦🏻‍♀️」、「急湾位半夜放pizza（薄饼），将军澳见过」。

网民：车过去条軚唔使要

有网民集中称赞「个司机有品」。不过有人从车主角度出发，指「车主未必系大爱，车过去，依个量，条軚唔使要」、「车过去整污糟车軚㗎，锡车之人唔会咁做」。

有人续解画，指「司机好唔好人完全唔关事，因为成架车碌过啲白鸽，啲血肉羽毛全部黐住晒个车軚，甚至卷入车里面，到时清洁，维修费一大笔，正常车主都唔会咁做😓」。还有细心又好心的网民建议，「下次见到啲面包碎真系要扫返走」。

资料来源：2o2__oliver__jamie＠Threads

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