万元靓鲍溏心风暴 港妈狠下一「毒手」变汤渣 网民齐爆糟蹋贵价食材惨案｜Juicy叮

一名厨师近日自爆溏心风暴，肉赤地讲述家中珍藏的30头吉品溏心鲍鱼遭遇不测，被母亲手起刀落，下一「毒手」即惨变煲汤料的经历。网民大叹暴殄天物的同时，也哭笑不得地爆出更多贵价食材被家人误用的嘥料惨案。详情见下图及下文：

万元靓鲍溏心风暴 港妈狠下一「毒手」变汤渣 网民齐爆糟蹋贵价食材惨案逐张睇↓↓↓↓

楼主：煲汤成本用咗万几蚊

楼主早前在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「妈妈见我的30头旧吉品溏晒，切晒啲心，用来煲汤！一煲煲咗万几蚊，赤到我，瞓咗觉都弹起身」。片中见到汤勺滔起鲍鱼渣和红萝卜。

楼主并在回应栏补充，「因为（30头旧吉品溏鲍）可以炆，煲汤成本用咗万几蚊」。

网民安慰：都系食落肚遮

有同情楼主的网民指「睇到都觉得心痛」，也有人「斋睇都觉得肉赤 😂」。另有人好言安慰，指「好唔好饮先，最重要🤣🤣」及「至少好好饮」。

有人更直白地表示：「买嚟食㗎吗，食咗落肚啦，冇问题😄」、「都系食落肚遮🤣」、「自己食嘅都好啦」、「都系食落自己个肚啫，唔紧要啦！☺️」、「至少有你份（食）吖⋯⋯」、「一家人一齐食大家有口福 大家高兴已经值得」。

有网民则从另一角度劝解，指「好彩佢唔系以为发晒霉，直接掉咗佢」、「好过好多妈妈收埋到发霉都唔舍得食」，有人甚至建议「抽返几旧去炆：（」。

和牛变菜心炒牛肉

这宗「鲍鱼惨案」引发不少曾有类似暴殄天物经验的网民共鸣。不少人敞开心扉，分享了自己或朋友类似的肉赤经历：

和牛变菜心炒牛肉：「我都试过，俾工人拎咗我啲成千银嘅和牛，俾佢菜心炒牛肉…重点系，系工人自己食，我冇得食😂（我发现到系因为我入厨房见到有菜心炒牛肉，而牛肉嘅色水完全唔似平时啲牛肉，我一问佢先知），所以你有得饮已经好好！」

顶级红酒变炆牛尾：「有个名人个妈妈见个仔将啲红酒（Lafite）放喺洗手盆下面用咗嚟炆牛尾😇」。

西班牙火腿炒津白：「我之前喺西班牙买咗旧伊比利亚火腿返嚟，有一日我阿妈拎咗嚟炒津白，炒之前仲要出一出水😂」。

虫草花蒸鸡变虫草蒸鸡：「我同事个工人用虫草蒸鸡，佢以为虫草就是虫草花…………成蚊嘢一碟蒸鸡😂😂😂」。

大嚿金华火腿煲汤：「（工人）将我friend（朋友）云南带俾我做手信𠮶一大嚿金华火腿，成嚿攞晒嚟煲冬瓜汤，可能佢试咗味先，我返屋企佢第一时间话我知佢完全冇落过盐」。

威士忌当烧酒：「咁我99（奶奶）攞咗屋企支麦卡伦（威士忌品牌）嚟当烧酒咁出水用都唔系好伤啫😂」。

其他惨案还有：

•「朋友老母将三文鱼生蒸熟来吃😆」；

•「我都试过因为我阿哥返嚟食饭，我阿妈一嘢煲咗我包$1500嘅花胶，cＸs😭」；

•「工人姐姐一次将一斤鳄鱼肉煲汤；我问：咁鲜甜，下星期再煲。姐姐答：要再买😣」；

•「试过喺北海道拎啲白粟米返嚟，谂住大家一齐当水果食，屋企人话想用嚟做粟米羹」；

•「我老母将我袋帆立贝刺身全部一次过烚熟晒🤗，唔系好贵嘅$600左右啫，但系所有帆立贝系overcooked（过熟） 🤗🤗，唯一可以赞嘅系鲜甜嘅」；

•「咁我买箱糖心苹果返嚟，佢哋切晒话烂咗，成箱掉晒，都唔算好肉赤啫；🥺佢哋觉得个糖心=只苹果喺入面熟烂咗，系搬返嚟有啲重同冇得食， 你个边就又贵又好味😋😋😋」

网民妙法免重蹈覆辙

面对这些屡见不鲜的「惨案」，网民们提供实用建议避免重蹈覆辙：「放屋企的贵嘢最稳阵就贴Label（贴标签），否则不明文规定为屋主所用🙈」、「凡是屋企有唔识货嘅人，一律建议唔好摆啲靓嘢喺屋企！」。

资料来源：home_little_chef＠Threads

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