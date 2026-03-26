疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮

网络疯传香港快运一班由冲绳回港的航班，有旅客在日本机场疑因走私香烟被海关截查的事件，帖文引发大量网民热议食花生。

《星岛头条》已就事件向香港快运查询。

疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！↓↓↓↓

有本港网民本周一（23日）在社交平台发布现场照片，楼主在帖文中表示：「条onX搭快运谂住寄仓走几十条私烟」，分享有旅客在日本机场疑因走私香烟被海关截查，直指对方「依家被人的咗去日本海关」。

综合楼主上载的相片及身在现场的其他网民留言，事发地点在冲绳机场的香港快运（UO）UO827航班登机柜位前。相中可见，数个黑色及军绿色的大型旅行袋被打开，地上铺满了香烟，楼主虽指「数十条」，但目测至少过百条，场面极为「壮观」。

数个大行箧塞爆香烟

几名相信是涉事的旅客，正在职员的监视下狼狈地整理行李，似乎被要求将所有物品取出检查。另一张相则拍到，有旅客的行李车上堆满了多个行李袋，相信与事件有关。

帖文引发热烈回响，并被疯狂转发，不少网民都对事主的行为感到惊讶，直言「咁多好难唔捉㖞」、「当啲海关傻㗎」，有网民更抵死留言：「好笑，咁多人留言可以话『有咩问题』，而家系走廿条唔系廿支烟呀！唔好以为唔会过X光机咁X戆X啦，你当日本海关流架？」

过百条烟值几钱？网民计数：一转随时赚5万

楼主原称事主带「几十条」私烟，但眼利的网民从相片估计，现场的香烟数量远超此数：「呢度点止几十条」、「应该过百条」。

有熟悉行情的网民更即席计数，指出走私香烟的利润可观：「斋估都赚HK$5万蚊一转起」、「每人带300条，成本190-210/1条，当380出一条 利润落系57000一转...袋50k左右啦一转」。高额利润引来网民嘲讽事主：「谂住赚机票钱，依家就赚到免签留日本」，揶揄他们因小失大，随时面临法律制裁。

日本出境点解会被捉？网民分析三大可能

事件最让网民好奇的是，为何在日本「出境」时会被截查，一般而言，各地海关主要针对「入境」旅客进行检查，网民对此提出多种分析，有网民指出，「托运一定会两边照X光（日本出口同埋香港入口都会照）」，因此想蒙混过关基本上无可能。

有网民则推测认为，可能是航空公司地勤人员在办理登机手续时，发现行李数量及重量极不寻常，怀疑涉及走私活动，因此通报海关处理。有网民则认为，日本海关或免税店职员或会查问旅客目的地，若得知是前往对烟草有严格入境限制的香港，或会拒绝出售大量香烟，甚至通报有关部门。

网民晒相指有他人走私烟 疑属惯犯

虽然涉事旅客身份未明，有网民则留言晒相，指数日前亦遇过有旅客怀疑走私香烟，相片显示一名女子在整理寄仓行李，依稀看到行李箧内似藏满香烟，该网民表示：「依个早几日，佢地成功过关。」

另外有网民又分享亲身经历，指曾目睹有旅客将大量香烟藏在身上，以避过手提行李限制，并指「应该系惯犯」。有网民又推测，这批旅客的最终目的地可能并非香港，可能将私烟转运其他地方图利。

来源：shinnosuke_nohara_jp＠Threads



