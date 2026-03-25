暗恋定逆袭？港女茶记叫柠茶惊现「柠檬山」 网民笑疯：老细睇到未？女事主亲解迷思｜Juicy叮

一杯热柠茶可以有多足料？有女网民在社交平台分享叫柠茶的震撼相片，女事主坦言一见便「笑咗出嚟」，引爆网民热议纷纷揣测涉事茶餐厅伙计的动机。

暗恋定逆袭？港女茶记叫柠茶惊现「柠檬山」 网民笑疯：老细睇到未？女事主亲解迷思↓↓↓↓

从女网民在「香港茶餐厅及美食关注组」FB专页上载的相片可见，一个普通的外卖纸杯中，盛载著一杯热柠檬茶，但是杯中的主角并不是茶，而是柠檬！目测至少有七至八片厚切柠檬，层层叠叠，几乎占据了整个杯子，形成一座「柠檬山」，茶水反而成了配角，只浸润著柠檬片的空隙，场面非常夸张。

这杯「重本」柠檬茶，除令楼主留言表示「笑咗出嚟」，亦同时引来大批网民留言，大呼「赚咗」、「发达了」，认为「成个柠檬豪畀你」，实在是「真材实料」，有网民笑言这杯应改名为「柠底加底」，甚至是「茶柠檬」。

超足料背后原因惹揣测

网民们亦纷纷化身侦探，竞猜这杯「爆柠」茶的由来，而楼主亦现身回应各种迷思，不少网民笑指是「老细得罪咗水吧」，或者是水吧员工「返埋今日」最后一天上班的杰作。

不过，最多网民开玩笑估茶餐厅伙计或老板向女楼主有好感，因此才大献殷勤：「梗系靓啦，姐姐踏你糖，哈哈！」「你肯定同老板有路」「自己友！无计！」「好锡你~」楼主则风趣回应：「有就唔止咁少，冲够一壶慢慢叹。」

有网民亦抵死地猜测：「老板：批柠檬差唔多发毛，切埋落去比（畀）D客」，但随即被楼主反驳：「贱嘢贱人先谂到」。楼主又透露一件往事，指该茶餐厅其实服务尽责，绝不偷工减料：「之前比（畀）个冻炒饭我老豆真系好难食打去反映，佢真系赔返个餐，几负责任。」

柠檬过多会变苦？

面对这杯「重量级」柠檬茶，有人担心味道会「酸得滞未必好饮」，甚至会变苦。不过楼主就分享心得，表示「唔会一次笃烂全部，慢慢来」，而且认为「靓柠檬唔苦，唔靓d两片都饮唔落」，大赞这间茶餐厅的柠檬优质。这杯外卖柠茶让她可以慢慢叹，有网民就建议「饮完重可以加水，变柠水」，物尽其用，楼主也笑称可以「饮多杯」。

帖文更引来其他「幸运儿」分享经历，有网民上载另一杯同样堆满柠檬的冻柠茶相片，并向楼主表示「多你一块」，场面十分有趣。

来源：香港茶餐厅及美食关注组＠facebook



