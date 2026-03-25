垃圾房惊见「白色粉末」海味！港男执到宝 网民凭2点识破真相：你发达喇｜Juicy叮

执垃圾都随时发达？有网民在社交平台发帖，分享他在垃圾房的「奇遇」，引发网民热议惊呼「贫穷限制了想像」。

垃圾房惊见「白色粉末」海味！港男执到宝 网民凭2点识破真相：你发达喇↓↓↓↓

有网民在「Oh Yes! 有野执 (报料群组)」FB专页发帖分享，表示自己「食完再出去，点知重癫！」暗示自己在垃圾房发现「宝藏」。

楼主惊喜分享：食完再出去，点知重癫！

从楼主上载的相片可见，在一个残旧黑色胶篮内，放著一个红白色的胶袋，袋中装满了数盒礼盒，楼主将「战利品」全部取出，场面更是震撼！

相中所见，红色垃圾桶盖上放满了至少七、八件货品，当中包括多盒名贵的即食鲍鱼、鲍鱼面，更有两大包份量十足，标明是「北海道SA size」的干瑶柱（元贝）。相片显示，楼主急不及待，马上开了一罐即食鲍鱼，用筷子夹起一只金黄肥美的鲍鱼，令人垂涎三尺，可见这批「垃圾」绝非凡品。

瑶柱现「白霜」是发霉？网民变专家解画

不过，最引人注目的，是那两大包几乎铺满白色粉末的干瑶柱，楼主最初可能也心存怀疑，以为是发霉，但大量「食家」网民马上留言解惑，有网民一看便知龙与凤，指出：「唔系发霉啊！系摆得耐，𠮶啲系盐嚟㗎！」有网民慨叹原物主浪费：「好心唔食就送俾人啦！咁掉法真系好折堕！」

另一位网民亦笑言：「其实唔系发毛呀𠮶啲系盐霜嚟㗎」，多名网民指出，这种白霜是海味风干过程中，盐分释出而形成的「盐霜」，反而是味道香浓、品质上乘的象征，楼主在看到留言后也恍然大悟，回应道：「早啲睇到你留言我唔使上网查」，并分享了一张网上教学图片，证实了网民的说法。

网民估价：今年超贵 一斤随时...

得知瑶柱非但没有变坏，更是极品后，网民纷纷替楼主感到高兴，直指他「发达」，有熟悉海味市价的网民表示：「江瑶柱而家好贵......(如果唔系发毛真系发达)」，有网民更具体指出，类似大小的瑶柱市价「都成6百蚊斤」，随即有主妇级网民和应：「系！今年超贵～」，更有人分享自己最近的「肉痛」经验：「今年1斤7百几……仲要好细粒！」可见楼主执到的这两大包，价值不菲。

弃置原因？网民：两公婆闹交？

这批名贵海味为何会沦落垃圾房？网民们也化身侦探，提出各种有趣猜测，最多网民认同的，是「夫妻吵架论」，笑言：「可能系两公婆闹交，我掉咗都唔比你个衰佬食」，有网民亦分享类似经历：「我朋友个老豆竟然掉哂佢太太啲燕窝又系话发霉掉哂。」

事件引来大量网民羡慕，笑称「个天知你辛苦呀嘢，所以畀你补下」，同时亦有人开玩笑，提醒楼主「唔好放系垃圾桶上面影相啦，好多细菌」。

来源：Oh Yes! 有野执 (报料群组)＠facebook