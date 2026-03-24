港铁新式「咸猪手」 大叔起晒杠紧握扶手 离谱霸占女乘客大腿上面空间 网民教反击方法｜Juicy叮

一名港铁女乘客在列车上，怀疑遇上新式「咸猪手」。与妻子一同坐的四眼大叔，突然起晒杠紧握座位旁的扶手，离谱地霸占了右旁女乘客大腿上面的空间。网民看不过眼，传授得体的反击方法。详情见下图及下文：

港铁新式「咸猪手」 大叔起晒杠紧握扶手 霸占女乘客大腿上面空间 网民教得体反击方法逐张睇↓↓↓↓

楼主：成只手扶晒过嚟

楼主早前（21日）在社交平台Threads以「地铁」为题上载相片发帖，留言讲述事件，指「咸湿佬。他老婆坐隔离，最初以为佢老坐唔隐，成只手放晒过嚟，放我大腿上面的空间，仲起埋手肘。点知我一坐开，换了个瘦男仔，佢就收手」。

网民怒拆贱格

对于大叔的起杠恶行，网民都口诛笔伐，直斥「几拾岁人。贱格！」「贱格，恃老买老咸湿佬」，并强调在公共空间应有的礼仪：「认同几迫都避到。例如我要摷嘢都会坐前少少，费事手踭撞到人」。

网民同情苦主的同时，也提出各种反击建议，有人扬言「比著我，我立即叫非礼！」、「有老婆喺度仲好，直接话佢你老公非礼我唔睇实啲」。

网民：咸湿佬钟意借头借路

另有人提醒「啲咸湿佬（s）好钟意借头借路......各位出街都要小心啲 ,唔好成日忘我玩手机，呢啲死Ｘ街最钟意向啲挂住玩手机，一瞓觉瞓到天昏地暗嘅人埋手」。

网民还提醒「大家搭火车地铁都小心啲，呢啲阿伯好钟意特登撞落啲女人度，只系撞女唔撞男，真系好贱格！明明咁多位都特登撞埋嚟」。

网民指大叔疑似惯犯

有网民更加直指，相中大叔疑似惯犯，记得「已经喺threads见过呢个阿伯好多次，仲有佢老母做帮凶，截至今日安然无恙，坏人变老了」。

有人则分享自身经历和反击方法：「扮睇报纸成只手整落我度，我大大声ＸＸ佢」、「用手踭兜嘢撞返佢啦，呢啲人唔使同佢客气」、「大声叫先生请注意你只手」、「下次佢哋只要有少少动作你就用好大动作去回应！ 例如你可以向住佢同佢太太讲：先生手臂可唔可以缩一缩呀你掂到我啦」。

资料来源：_kaka.229_＠Threads

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