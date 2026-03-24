月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮

一名月入超过5万元的已婚港男，自爆选择了一种截然不同的「不求上进」生活方式——每天准时下班食两餸饭、茶餐厅，享受简单又充实的日常柴米油盐，并为「财富自由」下了一个长14字的新定义，网民对此深有共鸣。详情见下图及下文：

月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义逐张睇↓↓↓↓

楼主：同事朋友都会认为我不上进

楼主早前（21日）在社交平台Threads以「财富自由」为题发帖，留言指「我月入超过5万，每日尽力准时放工。我想同事朋友都会认为我为人不求上进」。

楼主接著介绍其生活日常——「我每日放工食两餸饭、茶餐厅、大家乐，返屋企上网，做下gym（健身），睇下书又一日，无乜用钱去享受物质生活，但我几享受呢种生活。放假时候，我会同太太去坐下coffee shop（咖啡），图书馆，睇下书用下电脑又一日」。

楼主：人生只有区区3万天

楼主接著为发表其金句铺路，表示「我谂对主流社会嘅人来讲，咁样嘅生活极闷，直头系毒Ｘ。不过做人最紧要自己快活，其实唔一定要fit in （融入）社会／其他人俾你嘅想法or（或）嘅定形象」。

最后，楼主精警地总结「人生只有区区3万天，最紧要你自己活得快乐，尽量少一点为别人嘅想法而活吧」。楼主并在回应栏补充「平凡幸福嘅生活，其实唔需要同人比较」。

网民共鸣：我两公婆都系咁上下

不少网民认同与羡慕楼主的生活态度，指「我两公婆都系咁上下，简简单单又一日」、「每个人嘅生活方式都唔同，生活唔系需要人地认同，做好自己就已经足够」，并分享「生活习惯同你差唔多计埋被动收入超过6万元😢，共勉之✌️😁」。

有网民更直接称赞：「难得清静，你和你老婆就是一个圈子了，不用理会其他npc（Non-Player Character（非玩家角色））」。

网民：「知足」才是关键

网民点出「知足」才是当中的关键：「其实睇你明唔明『知足』系乜嘢。有人（月入）5万元已经好满足，有人50万元都唔够😅」。楼主对此深表认同：「Exactly（完全准确） ，做人要知足，珍惜拥有」。

另有网民则对「财富自由」提出更深层次的理解——

「金钱的本质是安全感和时间的自由，不用勉强自己做一些不喜欢的事业，突发事时也不会徬徨无助，必要时用来拯救自己和身边人的工具。

而幸福感其实是用嗜好来找的，物质不能带来。进行一样嗜好做到可以忘记时间，才是幸福感，我觉得体验才是再重要。

忘不了的记忆通常都是一啲体验，甚至可能是和好朋友们来一个长洲旅行，不用花甚么钱的，但是可能这个旅行体验一生也忘不了，可能是自己的两岁小孩向自己跑过来这个画面，也有可能，这些才是真正能够激发多巴胺的事件」。

楼主对以上的长文回应深有体会，称「可能是人老了，经历多了，才能有这种体会」。

资料来源：fireboy_1989＠Threads

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