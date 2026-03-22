泄露年龄秘密系列？ 网民盘点几代香港人热门名字 爆笑推测：邓梓峰系00后｜Juicy叮

名字，有时是泄露年龄秘密系列之一。有网民盘点几代香港人的热门名字，从70年代或以前的「家国情怀」，到近年的「豪宅名」，侧面揭示香港社会面貌与命名哲学的变迁，若继续阐释，大可写成一篇论文。另有网民根据分类，爆笑地把邓梓峰归类为00后。详情见下图及下文：

泄露年龄秘密系列？ 网民盘点几代香港人热门名字 爆笑推测：邓梓峰系00后逐张睇↓↓↓↓

70年代及之前有家国情怀

楼主昨天（21日）在社交平台Threads以「香港每个年代最受欢迎嘅男仔女仔名选举」为题发帖，留言指「其实香港人个名，几易泄露年龄」。

帖文按不同年代盘点，将香港常见名字按3个主要年代划分，当中「70年代及之前」的热门名字是「男：家、国、志、强、辉、德、华、龙；女：莲、娟、仪、芬、淑、丽、娴、凤」。

楼主认为「呢代个名好有家国情怀。因为上一代好多都经历过战争、动荡、走难，男仔改名自然会重视国、家呢类字。女仔名就偏向传统女性矜持角色，一睇就知系𠮶个年代」。

80-90年代抄明星名

到「80-90年代」热门名字分别为「男：俊、浩、贤、文、杰、嘉、成、伟、乐；女：嘉、欣、丽、咏、颖、琪、诗、敏、婷」。

楼主解画，「到咗80、90年代，香港影视娱乐业黄金时期，改名开始照住明星、艺员、歌手名嚟抄。亦都系「嘉欣」全盛期👸 （而且真系多数都靓女），嘉欣、颖诗、俊杰、浩贤呢类名撞到飞起」。

00后BB名一齐升呢

至于「00后」的热门名字则有「男：梓、轩、熙、锋、熹、朗、宇

女：梓、芷、希、彤、晴、凯、晓」。楼主提到「去到00后，香港楼市兴旺，楼盘名都愈改愈深、而且钟意用冷僻字，结果连BB名都一齐升呢，特别系同音嘅「梓、䇛、子」最hit（热门），加埋个轩字，十足豪宅名🏦」。



最后楼主作出呼吁，指「暂时净系谂到咁多，当然只系个大概。大家有冇补充啊？」。

网民有共鸣指常撞名

由于楼主的年代分类只到00后，于是有网民查问「10后呢？」，获楼主回应，坦言「识唔到咁细个，我估都系同00后差唔多？定系返璞归真用返啲简单啲嘅字？」。

回应的网民响应楼主呼吁作出补充，并深有共鸣指提到「撞名」一事，有人指「我中学最撞都到应系同一级两个男仔都系叫俊皓，仲要同一个写法」、「中两个文俊😂🤣」、「我谂起中学时⋯班入面总有几个『嘉豪』同『浩然』😂」。

网民：所以邓梓峰系00后

有幽默的网民综合楼主的数据后，指「梓」和「峰」都符合00后名字的特征，因而推断「所以邓梓峰系00后」。不过资料显示，与卡通人物巴斯光年撞样，绰号「十郎」的艺人邓梓峰，出生年份为1960，实际并非00后。

资料来源：leonardto＠Threads

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