将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮

将军澳位于调景岭彩明苑和健明邨一带的神秘「后花园」，不时有人在跳大妈舞，节拍强劲的音乐滋扰到附近居民；有街坊更加爆料踩多脚，指现场不时有人霸地唱卡啦OK、打麻雀、大叫练气功，甚至做埋呢样嘢......详情见下图及下文：

将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......逐张睇↓↓↓↓

楼主被大妈舞嘈醒：真系好嘈

楼主本月16日早上近10时在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载短片发帖，留言指「每朝呢个时间都俾呢班想做舞蹈家嘅大妈嘈醒，我每晚9点收工，返到屋企都10点，瞓得嚟都1点，朝早10点又要起身返工，请问有冇识佢哋嘅朋友仔同佢哋讲下跳唔系问题，细声啲，听到就算🙇🏻‍♂️真系好嘈…大家都系住将军澳，将心比心」。

因角度问题，加上有树丛遮挡，楼主的短片无法拍摄到大妈们的庐山真面目，只见到两名穿著白鞋的大妈，不断随著强劲节拍的音乐，抬起左脚和右脚热情跳舞。看过楼主上载的短片后，有网民坦言大妈舞的配乐「音乐好难听，简直是噪音，难道跳摇头舞」。

街坊：个山当咗自己后花园

网民对大妈舞噪音扰人都看不过眼，有附近的街坊更加进一步爆料，指「真系讨厌，又霸地又嘈，有唱K有打牌，唉！个山当咗自己后花园」。

另一街坊则附图指这山头充斥奇葩现象，指「呢座山仲有好多奇葩都冇人理🤷🏻‍♀️自己开垦土地种植又有；每朝天未光，日日Ｘ叫成个钟练气功嘅又有！」。

男子大叫练气功 楼主分享见闻

楼主和应时补充，「喔！我知道，每朝8点开始𠮶个男人，佢俾人投诉完会走去彩明附近叫，彩明有人投诉又走返去健明𠮶边」。

这名街坊又补充「佢依家已经系进化咗一路行一路叫，因为有时大声有时细声🤦🏻‍♀️8点先叫已经系进步咗，因为曾经有人落去同佢闹交。以前每朝好准时6:15就开始，勤力过公鸡😡」。

另一知情网民留言「成日喺健明邨上村对出山上Ｘ叫！我老公直头爆閙佢，星期日晨早流流7点几就喺山上Ｘ叫，把鬼火！难得放一日假休息都要被佢啲叫声嘈醒」。

楼主也作回应「佢真心CＸs，有一日我听到佢同个小朋友一齐叫，不得了，闹爆佢之后佢隔几日又嚟料🤦🏻‍♂️没完没了」。

资料来源：Tiger Fai＠facebook将军澳主场

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