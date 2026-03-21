Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:18 2026-03-21 HKT
发布时间：13:18 2026-03-21 HKT

将军澳位于调景岭彩明苑和健明邨一带的神秘「后花园」，不时有人在跳大妈舞，节拍强劲的音乐滋扰到附近居民；有街坊更加爆料踩多脚，指现场不时有人霸地唱卡啦OK、打麻雀大叫练气功，甚至做埋呢样嘢......详情见下图及下文：

将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......逐张睇↓↓↓↓

楼主被大妈舞嘈醒：真系好嘈

楼主本月16日早上近10时在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载短片发帖，留言指「每朝呢个时间都俾呢班想做舞蹈家嘅大妈嘈醒，我每晚9点收工，返到屋企都10点，瞓得嚟都1点，朝早10点又要起身返工，请问有冇识佢哋嘅朋友仔同佢哋讲下跳唔系问题，细声啲，听到就算🙇🏻‍♂️真系好嘈…大家都系住将军澳，将心比心」。

因角度问题，加上有树丛遮挡，楼主的短片无法拍摄到大妈们的庐山真面目，只见到两名穿著白鞋的大妈，不断随著强劲节拍的音乐，抬起左脚和右脚热情跳舞。看过楼主上载的短片后，有网民坦言大妈舞的配乐「音乐好难听，简直是噪音，难道跳摇头舞」。

街坊：个山当咗自己后花园

网民对大妈舞噪音扰人都看不过眼，有附近的街坊更加进一步爆料，指「真系讨厌，又霸地又嘈，有唱K有打牌，唉！个山当咗自己后花园」。

另一街坊则附图指这山头充斥奇葩现象，指「呢座山仲有好多奇葩都冇人理🤷🏻‍♀️自己开垦土地种植又有；每朝天未光，日日Ｘ叫成个钟练气功嘅又有！」。

男子大叫练气功 楼主分享见闻

楼主和应时补充，「喔！我知道，每朝8点开始𠮶个男人，佢俾人投诉完会走去彩明附近叫，彩明有人投诉又走返去健明𠮶边」。

这名街坊又补充「佢依家已经系进化咗一路行一路叫，因为有时大声有时细声🤦🏻‍♀️8点先叫已经系进步咗，因为曾经有人落去同佢闹交。以前每朝好准时6:15就开始，勤力过公鸡😡」。

另一知情网民留言「成日喺健明邨上村对出山上Ｘ叫！我老公直头爆閙佢，星期日晨早流流7点几就喺山上Ｘ叫，把鬼火！难得放一日假休息都要被佢啲叫声嘈醒」。

楼主也作回应「佢真心CＸs，有一日我听到佢同个小朋友一齐叫，不得了，闹爆佢之后佢隔几日又嚟料🤦🏻‍♂️没完没了」。

资料来源：Tiger Fai＠facebook将军澳主场

相关阅读：

将军澳健明邨山上怪声连连吓坏街坊 网民嘲：便秘咗好多年？

进驻将军澳丛林 大叔日以继夜玩啤牌打麻雀 街坊无奈：已经好耐了

马鞍山公屋后山竟有「神秘赌场」 免费饭盒生果招呼 有长者一晚输10万

青衣长安邨农夫停车场花槽种菜？ 秋葵菠萝丰收 街坊垂涎却因一事响警号

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
02:38
葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力
突发
6小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
19小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
3小时前
两届金像影帝自爆烂赌成魔 打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨 跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
5小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
18小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
4小时前
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮（资料图片）
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮
时事热话
4小时前
蔡楚辉摄
00:54
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
12小时前