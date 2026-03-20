惊见有料护垫贴窗下 巴士男炮轰呕心恶行 网民难以想像搭车期间换垫｜Juicy叮

一名巴士男乘客在搭搭下车期间，惊见一块疑似有料的「原味」护垫贴于车窗下，顿感呕心非常，拍照放上网炮轰恶行。回应的网民实在难以想像，究竟如何在搭巴士期间当众更换护垫。详情见下图及下文：

惊见有料护垫贴窗下 巴士男炮轰呕心恶行 网民难以想像搭车期间换垫逐张睇↓↓↓↓

楼主：坐坐下先发现

楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「Ｘ～劲Ｘ呕心，坐坐下先发现。你咁样黐喺度博睇唔到，定想人哋帮你清走佢。唔该所有使用完Ｍ巾（卫生巾）（相中物件实为护垫）嘅人，俾啲公德同手尾」。

楼主在回应栏补充事发现场等详情——「23/2早上0845由葵兴上车，去蓝田方向嘅38号巴士，上层最后个行5个位嘅右手边」。

楼主：希望广传警惕相关人士

楼主并解释发帖初心，提到「揾张纸巾包包，落车dum（掉）垃圾，基本嘢啦。我只系希望广传，警惕相关人士建立返基本素养。🙏」。

对于把有渍女性卫生用品贴于巴士座椅旁，网民纷谴责此等「核突」行为，有网民难以置信地批评：「好心啲女仔啦乜咁核突得唔得呀？」、「真系好冇公德心好核突🤮」。

有人甚至质疑：「精神正常吗，真系好核突🤢🤮🤮🤮」。有精明眼网民更露骨地指「仲有分泌物嘅痕迹喺上面」、「有污渍🤢」。于是有看不过眼的人加直接批评「垫主」：「到底边条友咁Ｘ核突黐Ｘ条护垫喺巴士？？」。

另有网民具像又生动地把这事，与其他不文明行为作比较：「即系好似挖鼻屎黐喺椅背上，不过放大几百倍。😂」。更多人对此事难以理解：「但系好人好者都唔会无端端攞出嚟」、「点样可以坐坐下车换护垫」、「依个癫过屙屎」，甚至直言：「癫，黐线婆真系周街都系」。

网民：吸完胳肋底搣落嚟？

还有人抱另类想法，提到「系咪吸完胳肋底搣落嚟㗎，以前有睇过片教男士黐喺恤衫𠮶度吸汗」，亦有指「虽然宜家啲人发明咗护垫嘅其他用法，eg（例如）贴平底鞋／高踭鞋吸汗、贴cap帽（鸭舌帽）额头位防脏」，但随后立即反驳：「不过…呢张睇落似正常用完攞出嚟，好癫」。

有网民分享了早年遇上的的类似经历：「好多年前喺澳门坐的士都遇过，摄咗喺度门度仲要系有血嘅Ｍ巾卷埋，心谂点解会有人做得出呢啲核突嘢🤯」。

资料来源：rockwithsean＠Threads

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