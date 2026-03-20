返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮

一名打工仔返新工即中六合彩三奖，但这名幸运儿落注时却因一念之差，在中奖的同时却又痛失6万彩金。有网民引以为鉴，以4字真言告诫免招损。详情见下图及下文：

返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损逐张睇↓↓↓↓

楼主捧走63780元

楼主早前（13日）在社交平台Threads以「返工」为题上载包括投注户口截图的相片发帖，留言指「今个星期刚返新工即中六合彩三奖$63,780🤣🤣🤣」。

相中见到楼主在3月12日搅珠的第28期六合彩中了5个字，即三奖。这期的开彩号码分别为7、13、14、16、26、30，特别号码34；楼主买的是7个字复式彩票，号码分别为6、7、13、14、16、26和36，投注半注，共35元（7个字复式一注为70元），中了7、13、14、16、26共5个字，派63780元奖金。

自爆有30年投注经验的楼主喜中三奖，网民「恭喜」、「恭喜恭喜🎉」之声纷至沓来，有人更羡慕地指「一返工就出bonus（花红），份工几好做㖞」。

网民：省咗35元无咗63700元

不过，有网民细看楼主的注码后便替其不值，指「省咗35元无咗63700元，不过有得中已经好好运」、「因为$35拥有$63780，也因为$35冇了$63780」、「下次买复式切记要买$10注，万一头奖1亿你就会无咗5千万，唔好贪平买$5注（半注）呀」。

另有人好奇「7个字半注点解派6万几」，于是有人细心解释：「是两注三奖（中5个字），（这期三奖每注派）62180元 x 2，5注五奖（中4个字），640元 x 5，124360 + 3200 =$127,560，佢$5注，即除2，$63780」。

回应有彩蛋 楼主自爆去向

在回应栏还有一彩蛋，在回应网民「差一字就可以唔使返工」、「恭喜你！但都系要继续返工😂 ，因为系6万几蚊，唔系6千几万😂」的留言时，楼主却自爆「我已经辞咗职了😂」。

资料来源：wscheung12＠Threads

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