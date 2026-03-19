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港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮

时事热话
更新时间：09:13 2026-03-19 HKT
发布时间：09:13 2026-03-19 HKT

一名男乘客早前在港铁长沙湾站月台等候交收期间，突然被两名飞来蜢少女上前答讪，声称玩游戏要每个站揾人交换联络方法。不少过来人原来也曾有过同类「艳遇」，有人甚至以案件重演方式点出破绽，提醒呢招长玩长有。详情见下图及下文：

港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽提醒呢招长玩长有逐张睇↓↓↓↓

楼主：无啦啦有两个女仔走过嚟

楼主早前在社交平台Threads上载月台相片发帖，留言指「啱啱喺度（长沙湾站月台）等紧交收，无啦啦有两个女仔走过嚟话玩紧Game（游戏），话要喺每个站揾人交换Contact（联络方法），我本能反应秒拒绝，唔系呢即系我觉得好多时都好鬼，无端白事唔会有人搭讪你同你交换Contact」。

楼主在回应栏补充，「即系咁讲，我都对自己个样有自知之明，就算有朋自远方来，都觉得系非奸即盗（真系试过，唔系保险就系借钱），何况系陌生人，所以话咩街边炒牌吖或者见到想问佢拎ig（拿Instagram帐号）嘅一律系有Ｘ病」。

网民：我都喺长沙湾试过

原来不少回应的网民曾被答讪，纷以过来人身份分享类似「艳遇」——「我动漫节𠮶时喺会展遇过类似Case（案例）……」、「我都喺长沙湾试过，话玩酒Game」、「早前喺何文田站都遇过，即刻Say no（说不）」。

当中有人提到「试过连续两日喺同一个地方，同一个人话佢玩紧Game，话好似Running man咁，要问电话，第一日无理，然后第二日我同佢讲你连续两日都玩同一个Game吖🤡」。

另有网民提到在「观塘骆驼漆（大厦）附近试过无啦啦有人叫你俾个支持佢，讲啲鼓励说话，我心谂三五识七俾乜都无用，不过见后面好似有人落搭」。

网民：走埋嚟问我咩星座

网民还指出，搭讪者借口层出不穷，有人遇到「有日我坐喺荃湾西站，有个后生女走埋嚟问我咩星座，话系啲咩大学功课，问我攞电话想我Send（传）返个Sticker（贴）俾佢就完成任务。你无聊可以当吹吓水打发时间，但佢哋有个特点就系覆得好慢，大概24小时先覆你，可能太多客，去到后期就会问你几时得闲约出嚟食饭，想送支洗脸乳俾你，咁你就知咩事啦。利申：冇去食饭」。

有人案件重演式告诫，指「啲女仔嘅对话内容是咪大概这样：你好呀，我啱啱同Frd（朋友）玩酒Game输咗，需要揾3个唔同星座嘅人同埋攞你嘅嘅电话，我先可以免除个惩罚。Ｘ，咪我之前都试过，原来真系有同路人，我一样拒绝咗，毕竟有自知之明🤣之前仲同Frd讲话会唔会系真系睇上我，我冇俾电话佢有啲后悔之类，睇到呢个Post（帖文）就放心鸟（了），留友看…」。

网民：美容／中医／保险必中一范

而按网民的经验证明，这类搭讪最终「美容／中医／保险必中一范🙂‍↕️」。有人简单归纳「唔系美容就系传销」，或「𠮶啲乜嘢人生导师课程之类嘅嘢」，甚至「洗脑课程」。

续民爆后续：朋友帮衬成万蚊美容

接著，有网民详细描述这类搭讪的后续发展，「之后Ｗhatsapp你约做Facial（美容） 🙂‍↕️ 呢招玩咗咁多年，仲有人玩紧」；另有人说得详细：「我朋友早两个月左右就系中过，交换咗电话，食过几次饭。我当然有提佢好奇怪，佢有冇揾你著数？ 我朋友当时话冇。结果而家两个月后，我同朋友食饭先知原来𠮶条美容妹，已经揾佢帮衬咗两次美容疗程，加埋成万蚊，仲叫佢要申请信用卡，准备迟啲再签爆佢。」

网民提爆笑对付方法

虽然网民普遍认为这类搭讪带有欺骗性质，但有人却一针见血地指「好多毒Ｘ信㗎......所以呢招长玩长有～」。

有人则以幽默方式应对——「我同佢交换咗Contact😏，我讲完自己做保险再问佢就消失咗......」；更有网民建议「交换电话系18222（防骗易」热线）」、「平时边个得罪你，讲佢电话号码出嚟就啱晒」。

资料来源：_blackcat_11_16＠Threads

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