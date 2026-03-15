春回大地「升Key雀」强势回归 城市公鸡扰人清梦 网民直击真身扩胸飙高音一刻｜Juicy叮

春回大地，「升Key雀」的「饿呀~饿呀~饿呀~」叫声也在破晓时份，甚至早至半夜三更时回到大地，同时返回耳畔。

「升Key雀」原名「噪鹃」，努力不懈一节一节往上飙的高音，甚至有时力有不逮的走音声，每每在破晓时分当人好梦正酣之际高亢，准时得像闹钟，加上不时只闻其声不见其鸟，因而近年备受网民关注，笑称为「城市人嘅既公鸡🐓」。详情见下图及下文：

春回大地「升Key雀」强势回归 城市公鸡扰人清梦 网民直击真身扩胸飙高音一刻逐张睇↓↓↓↓

楼主：揾到走音始作者

自爆「几喜欢听到佢把声」的楼主，早前（12日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「揾到走音始作者！🙉#升Key雀」。片中近距离拍摄到「升Key雀」站在树枝上，扩胸声嘶力竭地飙高音「成个区都听到😆😆」的实况，清楚地揭开其神秘面纱。

有回应的网民恍然大悟，指「原来佢系咁嘅样，成日都净系听到声」、「日日都听到，原来真身系咁样」。

网民：香港鸟神

「饿呀~饿呀~饿呀~」叫声是「升Key雀」的爆红标志，不少苦主趁机抱怨，指「每朝3、4点就嘈醒晒，烦到」、「总有一只喺左近，烦C（死）」、「一只就搞掂全条邨」、「救命，朝朝俾佢嘈醒，点解佢把声咁响，尤其钟意企系全条村回音最劲嘅地方嗌」。

另有人搞笑地自爆「上几星期有几只呢啲衰雀喺楼下冷气机度叫，我发火叫佢收声佢都继续叫，跟住我学返佢叫，叫咗几声之后飞走咗，到依家都无再飞返嚟啦」。

也有网民觉得牠们「可爱😻」、叫声「好听！」，形容是「香港鸟神」、「城市人嘅既公鸡🐓分分钟早过啲鸡叫」、「千里传音」、「天籁之音」，惊叹「佢个喉咙仲犀利过扩音器」。有人更加细心地观察到「唔系每只升key雀，都会升到音，之前听过会走音，可能个声带烂咗🤔」。

大声公噪鹃 鸟鸣市更幽

政府新闻网早年一段《鸟鸣市更幽》文章内，热爱观鸟时任渔农自然护理署湿地及动物护理主任洪敦熹曾介绍雄性「噪鹃」这位「大声公」的习性，全文如下↓↓↓↓

繁嚣闹市除了人声车声，只要细心聆听，还有婉转多变的鸟声。雀鸟鸣声各异，有的娇媚如猫叫，有的清脆如敲石，有的像阵阵朗笑，更有万千美妙的歌。渔农自然护理署湿地及动物护理主任洪敦熹热爱观鸟，喜欢研究鸟声，了解其生活习性。他认为这些自然乐韵有助减压，也为冷冰冰的石屎森林增添生气。

分辨鸟声是一门学问，洪敦熹是个中高手。谈到鸟儿，他如数家珍，凭声可知品种。「有时经过芦苇丛或草丛，仿佛听到猫叫，可别以为是猫，其实是有保护色的黄腹鹪莺在叫。」

春鸟鸣唱 卖力求偶

春夏两季是繁殖期，鸟儿叫得特别卖力。以噪鹃为例，繁殖期介乎2月至7月，这些勤奋的「大声公」往往曙光未露，已忙于高声求偶，音调高低抑扬。

洪敦熹说：「噪鹃每次鸣叫，都连叫五至十声，像呼唤自己的英文名字Koel，而且不断提高音调。我听过一只噪鹃不停叫，最后竟然跑了调儿，那是挺有趣的经历。」

雀鸟啼叫，有时也是为了宣示地域主权，声音越大，往往越能吸引异性。当然，鸟儿率性自然，不考虑声响分贝。对于噪鹃的热情举动，附近居民有时引以为苦，甚至会向渔护署投诉牠们扰人清梦。

不过，根据香港法例第170章《野生动物保护条例》，市民不得狩猎或故意干扰任何受保护野生动物。所有雀鸟均受保护，包括鸟蛋和鸟巢也不可随意移走。

鸟声独特 天然乐韵

洪敦熹明白市民或会感到鸟声扰人清梦，但希望大家可多了解雀鸟习性，多加一点包容。「雀鸟鸣叫是为了繁殖，过后叫声便会慢慢变小或停止。如果觉得鸟声扰梦，可试试把窗子关上，声浪应大大减少。」

他认为，不同鸟声犹如不同类型的音乐，有的柔和悦耳，有的富摇滚味。他说，聆听鸟声有助减压，希望都市人也会跟他一样，欣赏这些天籁之音。

渔护署教路应对雀鸟鸣声

渔护署在官网「野生动物的鸣叫声」中也指出，「在清晨至早上一段时间是雀鸟最活跃的时段，因此会牠们发出较多的呜叫声」。署方特别提到「雀鸟是大自然的一部分，牠们的鸣叫亦是正常的自然现象」。

渔护署还指出，在求偶及繁殖季节，「雀鸟的鸣声可能会较平时频繁和明显，尤其是杜鹃科的鸟类，在求偶期间牠们喜欢在破晓前开始鸣叫。在求偶期的鸣叫声一般只会维持1至3个月时间，当求偶期过后，呜声便会减少甚至停止」。

面对雀鸟的鸣声，署方教路，「在一般情况下，关上窗户能有效阻隔传入室内的声量」，并提醒避免干扰雀鸟的行为或伤害牠们」。

资料来源：crab.127011＠Threads

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