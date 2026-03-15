超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮

一名自私大叔在超市打开盒装鸡蛋逐只拣，细心地为自己砌一盒又大又靓的精品，恶行被同场正义顾客大声训斥，但这位拣蛋大叔却豪无悔意，还且厚脸皮地以8字「真言」还击。

有怀疑受超市拣蛋恶行所累的苦主则现身大呻，指「有一次老婆叫我去超级市场买蛋，我随手拎咗一盒，返到屋企，里面有5只系烂嘅😅」。详情见下图及下文：

超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只逐张睇↓↓↓↓

楼主：真系觉得癫嘅

楼主前天（13日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言公审自私的拣蛋先生——「啱喺超市，见到个男人系咁逐个逐个鸡蛋拣，砌个大又靓嘅，真系觉得癫嘅」。

楼主续指「已经大大声话佢，我话边有得逐个逐个拣噶，呢啲要一盒一盒买噶，佢话咁有啲烂嘅你要咩。我话咁你可以唔要，拣过第二盒唔系逐个逐个砌！真系都几过分！」。

楼主：唔好做啲咁嘅事

大呻之后，楼主作出建设性建议，「大家要话俾屋企阿爸阿爷听，唔好做啲咁嘅事啦。ps（附言）：我呢啲见到不平就出声嘅性格可能迟早俾人打」。

正义的楼主还在回应栏公审另一恶行，提到「苹果香蕉奇异果，我出过几次声，好似苹果你觉得唔靓，轻轻放低咪得，超市俾你任拣又唔限时，但啲阿姐真系大大力掉，苹果一碰撞就会有凹，我真系大大声话𠮶啲人几次 🤣🤣🤣」。

网民：平时去开街市买蛋

楼主不平则鸣获网民大赞「你做得好好」、「闹得好，呢啲贱人真系要教训」；另有人分析「在超市里我也经常见过这情况，唉，鸡蛋已经便宜到不行，到底为甚么？这就是贪」；另有网民推测这些顾客「平时应该去开街市买蛋😂」。

网民：英国见过鬼婆盒盒开换到啱

天下乌鸦一样黑，有网民分享了同类见闻和应。有人在太古康怡见过「一个后生女仔都系咁逐盒打开，然后掉转」；有人甚至指这非个别地区现象，「全世界一样，英国超市见过唔少鬼婆盒盒开换到啱，人嘅天性！！」。

超市拣蛋恶行的确会对其他顾客造成实际损失，有无辜的苦主趁机自爆：「有一次老婆叫我去超级市场买蛋，我随手拎咗一盒，返到屋企，里面有5只系烂嘅😅」；另有人称「我试过几次喺超市买蛋，见到有几盒蛋里面面少咗3-4只，觉得好奇怪，原来系俾呢啲贱人拣走咗」。

网民：大妈攞梳梳头后入返袋

除了鸡蛋，多位网民也分享了类似的「精选」甚至破坏包装自私恶行，包括「之前一盒盒新鲜无花果都系，拣晒大粒嘅放埋一盒，细粒嘅砌去第二盒度，埋单𠮶盒全部大大粒」。

另有网民指，曾见过「有个女人逐只香蕉搣出嚟买」，对此感到「震惊」。更甚者，有人目击「有个女人，拆咗对拖鞋试上脚，至少试咗两对」，事主不得不「同职员讲佢拆开试呀」。

有「见过世面」的网民还爆料，指「冲凉液𠮶啲都有，我见过啲大妈十几枝打开晒，个污糟鼻掂到啲管同液体再塞返入去，Ｘ佢，佢话有咩问题，所以我都开始买袋装，起码系确保厂封出嚟」。

还有令人咋舌的经历：「遇过有位阿姐拆开包装，攞把梳梳理自己个头，之后将把梳放返入包装袋，摆返低，当无事发生」。

资料来源：kaka.siu.12＠Threads

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