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巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:43 2026-03-14 HKT
发布时间：15:43 2026-03-14 HKT

一名巴士大叔戴上耳机在车上睇片，有公德心的做法获网民激赞为「长者典范」。大叔更以一极聪明方法，在巴士上以简单物件固定手机，轻轻松松便有飞机座位的感觉，也令网民心动，要赶快学起来。详情见下图及下文：

巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范逐张睇↓↓↓↓

楼主：巴士头等有影视娱乐系统

楼主早前在社交平台Threads上载短片发帖，形容巴士设有「头等」座位，配备影视娱乐系统——「巴士头等有埋影视娱乐系统，戴耳机加分，睇下哥哥打晒拍子几enjoy（享受）」。

网民留言罕有地清一色正面赞扬，先直接表扬大叔戴上耳机，免却为他人制造噪音，「有耳机，正评」、「识得戴headphone（耳机）就like !」、「用耳机抵赞👍🏻」、「戴耳机，加分👍」、「用耳筒直头要赞扬」、「戴耳机，有公德心，赞」、「呢个年纪识得戴返个耳塞已经唔多，值得赞赏」、「真系好难得👍」。

网民：所有老人家嘅榜样

有人续指「阿叔享受人生又唔影响人👍」、「好少可有呀伯肯带耳机睇片，通常开到鬼死更大声」。如此做法，网民认为树立好榜样，赞「100分长辈🧓」、「所有老人家嘅榜样👍👍」、「欣赏叔叔带耳机，优质公民！」、「俾like有公德心嘅老友记👍🏻」、「值得尊敬，最钟意呢啲老人家，戴耳机 👍🏻」、「呢个伯伯好高质素！👍👍👍」、「阿伯无论教养、头脑定系品味都好有水准」、「我觉得呢个画面需要上埋电视新闻教导吓老人家啦」，认为「自私的人要学下」。

网民：橡筋绑扶手都谂到

说到学习，网民纷赞扬大叔醒目，指「好聪明㖞」、「睇呢个阿伯都几醒」、「伯伯叻叻」、「好聪明㖞」。更有人细心地留意到「哇！佢将飞机上嘅mon（萤幕）喺巴士上实现咗」、「橡筋绑扶手都谂到👍」、「戴耳机又攞橡筋固定部机」、「很聪明的方法，一条橡筋就可以固定」、「阿伯识用橡筋，又唔嘈住人，俾个叻佢👍🏼」。

网民于是纷虚心地表示「要学」、「值得学习」、「真系几劲😆」。但有好心人提醒「赞下哥哥先，不过部电话咁近门口好易俾人一手拎咗冲落车」。

资料来源：0639.ura＠Threads

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