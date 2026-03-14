两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮

莫非真是财散人安乐？中六合彩头奖一夜暴富，这份突如其来的横财，可不是人人有福消受。有三奖幸运儿近日分享自己中奖的欢乐时，同时披露其父辈两名友人大约于20年前分别高中六合彩头奖，最终却都没有大家想像中的美好结局。不过，也有网民爆出另人羡慕不已的暴富后故事。详情见下图及下文：

两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼......逐张睇↓↓↓↓

楼主：父母成世人识两人中过头奖

楼主早前（9日）在社交平台Threads以「六合彩」为题发帖，留言指「前排中咗六合彩三奖，都有几万蚊，请屋企人食餐饭咁。听返老豆阿妈讲，佢哋成世人都识两个人中过头奖，两个下场都唔系几好」。

楼主接著透露「一个同啲兄弟姐妹反目成仇，再俾人呃咗成千万；另一个奖金只得几百万，中咗就即刻辞职，点知临老唔够钱驶，心态唔成熟嘅话，俾你中咗都未必系好事」。

有网民则指「可能你屋企人都识得中头奖有好下场的，因为中咗嘅人无同其他人讲自己中咗」，楼主回应称「通常衰咗就成条村都知」。

网民识人手写一注中金多宝

对于暴富后续发展，网民就这话题热烈回应，慷慨分享，留言栏的内容几乎变成中六合彩巨奖故事大晒冷——

•我都识得一个人十几年前中咗1000万，佢即刻买楼搬离公屋。不过几年间，佢玩股票蚀晒啲钱。 好彩当时间公屋冇俾返政府，最后都系要返返嚟住公屋，过多几年仲生癌死埋，唯一得著系有送个女去英国读书。

•识个朋友2x年前中咗圣诞金多宝，一注中4000万，几年前癌症走咗，大概40几岁走。佢系手写飞只买一注，佢同我讲马会话佢系有六合彩以嚟，第二定第三个人手写只买一注又中金多宝嘅人。

•有个亲人工作Partner（伙伴）十几年前中咗六合彩，仲借$俾我亲人买楼，不过唔够3个月就去咗，走个时好后生，30岁头，所以有时都要睇你条命顶唔顶到。

网民：同事中200万辞职 5年后花光

•有同事好多年前中咗200几万即刻辞职，终日吃喝玩乐，5年后使清光，又由头来过。

•听银行职员讲N年前嘅例子：

——客户A中咗头奖，开心到连名都改埋（如果你见到佢个名，你就会知佢中过六合彩），买咗几层楼，但染上赌瘾，靠个老婆死守，10几年前只输剩住紧个层。

——客户B中咗头奖，又系买咗几层楼，仲照顾埋兄弟姊妹。最终染上赌瘾......最终下场系点，我同事都唔知。其实中大奖系真系要心智成熟，俾啲太后生嘅反而未必系好事。

网民：识人中奖后劲富贵咁过生活

•唔一定㖞，我都识人中头奖定二奖。仲同亲戚讲，之后劲富贵咁过生活 又无咩嘢。

•我识一个朋友中咗两次头奖…快乐地生活，去咗移民…冇反目，冇临老过唔到世。

•屋企人除了头奖其他都中过， 当年一中二奖（至少30 年前）就买楼，捐出做善事，派钱亲戚，家下层楼早早供完！仔大女大啦！心得系： 中咗要买楼，要做善事，要感恩，同埋长期买死一注，佢都系咁中😅。

资料来源：jesse_tablet＠Threads

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