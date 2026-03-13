榕树头重遇经典胎教BB相 港爸：40年前老婆大肚时贴过 网民估：依个BB做咗爷爷｜Juicy叮

一张在油麻地榕树头重遇的经典BB相，触动了一名港爸长达40年的忆记，同时勾勒出一段港人温馨的集体回忆——七、八十年代孕妇间流传的「望靓B生靓B」胎教风。详情见下图及下文：

榕树头重遇经典胎教BB相 港爸：40年前老婆大肚时贴过 网民估：依个BB做咗爷爷逐张睇↓↓↓↓

楼主：喺榕树头见返

楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「喺榕树头见返40年前，老婆大肚，我贴喺房𠮶款BB相😄」。

B仔数手指的相片，贴于路旁一手拉铁车的木箱上，相片状态看来不错，算保存光鲜。

网民：成条弥敦道都系

这张富有年代感的BB相，勾起了网民一场跨越时空的集体怀旧，纷留言分享各自家庭与这类「BB相」的旧事。

有网民忆起「以前街边有啲档专系卖呢啲相，会贴晒出嚟」、「细个女人街、庙街啲档口有呢啲BB海报卖」、「以前旺角夜晚有人卖呢啲Poster（海报）」，甚至「成条弥敦道都系，电视剧有时都有黐呢啲Poster」，指这张BB相「好有历史价值」。

网民：大肚婆望得多生个靓B

另有网民分享了母亲的解释，指「我细个完全理解唔到点解要贴人哋个仔张相喺屋企，所以问我老母。佢话贴啲靓BB个大肚婆望得多生个BB出嚟都会好似啲靓BB咁㖞」，有回应的网民也证实「以前啲人话望多啲靓BB胎教生出嚟就会系靓B」。

更有网民分享自身经历，称「廿几年前嘅屋企有贴」、「我幼稚园（时）屋企都有呢个BB，佢点都大过我，估计应该70尾-82年出世？」；另有人大胆估计「依个BB做咗爷爷啦」。

网民自爆：个海报BB劲似样

有网民自爆自己小时候与海报BB「劲似样」，自爆「我阿妈都有贴，唔系呢款，我1岁几个阵同海报个BB劲似样」；有网民则感叹「以前好兴呢啲BB相，而家好似无人会贴」。

