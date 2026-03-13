慈云山私楼塞屎渠 管理处贴奇葩罪证示众 网民群情汹涌围攻缺德「塞主」｜Juicy叮

慈云山一私楼管理处把奇葩塞屎渠罪证，与手写通告一同贴堂示众，以提醍受影响单位住户——「XＢ、XＣ（单位）塞厕。此乃塞渠物，小心盖好坐厕」。鉴于厕所塞渠事态严重，网民群情汹涌围攻缺德「塞主」乱丢物品落马桶。详情见下图及下文：

慈云山私楼塞屎渠 管理处贴奇葩罪证示众 网民群情汹涌围攻缺德「塞主」逐张睇↓↓↓↓

网民疑削皮用「薯仔刨」

楼主早前于facebook群组「慈云山资讯交流」上载相片发帖。相中见到涉事的通告于本月3日发出，至于「屎渠物品」则相信从喉管拿出经清洗后，以透明胶袋包好，连同通告一同在大厦通讯栏展示。有网民认出胶袋内的橙色物品可能是削皮用的「薯仔刨」。

许多网民大赞管理处此举「做得好好」、「好尽责㖞」，旨在「警惕啲人呀」，有强效警示作用。有人续称「我觉得管理处咁样几好㖞，有实物睇会震撼啲！睇相冇咁印象深刻。塞渠好大镬㗎麻」，「刻意展示𠮶嚿嘢出嚟，俾人睇，等掉嘢𠮶户惭愧呀」，并指出「贴出嚟先有阻吓作用」。

网民：肯洗干净先真系唔话得

有侦探头脑的网民估计，「如果唔小心跌落去，一定执得返，所以掉呢旧嘢落去𠮶个一定系特登」；另有人估计可能是「细路仔掉」，为人父母的并不知情。

有网民则替钱包肉赤，指「通一次几皮嘢，羊毛出自羊身上」。另有人却担心卫生问题，认为「喺屎坑攞返出嚟嘅嘢揾个二手嘅胶袋，未经任何消毒嘅展示出嚟。好有卫生啰！」，但有人反驳「胶袋包住不知几卫生，展示证物都几好」、「肯洗干净先真系唔话得」。

接著，有网民自爆见过更夸张的塞渠物，「牛仔裤、地拖我都见过，系谂唔到点塞入去」。另有苦主附图大呻「呢啲湿湿碎，我亲身经

历过楼上高层唔知边个单位住户白痴兼冇脑，将几斤原棵菜倒落座厕，真系惨痛经历😭」。

资料来源：facebook群组「慈云山资讯交流」

相关阅读：

公屋厕所污水倒灌 通渠竟通出男士尴尬物 网民嬲爆：拎去验DNA

大埔恐怖「通渠」片疯传！污水渠淤塞惊现「生物居住迹象」

港男通渠吸粪日赚1万 豪言工作「很轻松」 网民怀疑真相系...