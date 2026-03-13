「英雄」披上黄金甲 元朗地盘满挂6字标语呵护黄木棉 网民激赞并大爆多区黄花踪影｜Juicy叮

「英雄」披上黄金甲。元朗下高埔村有棵开出黄色花朵的木棉树（又称「英雄树」），附近地盘特地在靠近木棉树的围网外，挂出多张6字标语，像大哥哥持保护伞般，温柔地呵护著娇嫩小花。

网民满有共鸣激赞之余，还大爆多区稀有黄花木棉踪影。另外，红棉及黄棉花色不同，有研究揭开了黄花木棉的诞生谜团。详情见下图及下文：

楼主：天空之城附近

楼主早前在社交平台Threads以「黄木棉」为题上载短片和相片发帖，细腻地指「屋企附近有棵黄木棉，旧年开始起楼都担心佢哋两棵嘅安全，不过见到地盘张贴咗"不准修剪树木"...放心晒😌」。

在回复留言时，楼主进一步透露黄花木棉的位置——「下高埔村，即系尔峦／天空之城附近」。相中见到建筑地盘搭上棚架并围上围网，就在靠近两棵一红一黄木棉树的围网前，贴上多张「注意：不准修剪树木」和「注意：请勿靠近树木」的告示。

网民：完全感受到地盘重视

帖文引起网民共鸣，有人留言感激「❤️❤️多谢你关心佢哋！！都多谢落决定嘅人保护佢哋🌟🌟就系要咁样！！🥳🥳🥳🥳」。

不少人特别大赞地盘挂出的告示，指「好彩有𠮶张告示，希望两棵木棉树平安健康❣️」、「呢啲真系要大大力表扬👍🏻👍🏻👍🏻」、「见到告示嘅数量，完全感受到佢哋有几重视，实在太好喇！」。

网民第一次见黄花木棉

在满街红棉盛放下，黄花木棉实在与别不同，开起花来，像英雄披起黄金甲般。网民赞美「第一次见黄木棉，几靓㖞😍」、「黄木棉好少有」、「原来有黄色，真系要保育」、「黄色好少见🥰🥰」、「香港几十年，原来系有黄色嘅木棉花，唔知系冇留意，定真系冇见过」、「本来以为橙色已经好靓，但黄色仲靓」。

另有人称「早几日咁啱撘车经过，心谂，原来有黄色嘅木棉花树❤️❤️」，「我也留意咗佢好几年、每次坐车经过都👀下佢，昨天坐车居然在树底下过呢✌️🤠」。

另有知情的网民分享了其他地区的黄花木棉踪迹，指「冇记错（旺角）麦花臣都有黄木棉，元朗往九龙方向大榄途经锦田路边有，屯门都有好多，其实佢好多色，有红、深橙红、橙红、橙、淡橙、鲜黄、黄、淡黄都有；一棵棵唔同色阶咁」、「屯门都好似有一棵喺河田附近」。

花色不同为基因变异

根据「发展局-绿化、园境及树木管理组」在网上的资料，木棉在港的花期为3月至4月，果期为5月。资料指出，木棉又名「英雄树」，因其树姿巍峨，树干笔直，枝条层次分明，且花叶不相见，有如英雄般高风亮节、光明磊落。

顾名思义，木棉是一种会结出「棉花」的树。然而，常用作衣物原料的棉花实为锦葵科棉属植物。木棉的花亦是广东凉茶「五花茶」的材料之一。

木棉通常都是开红色花的，但亦有零星植株会开橙红或黄色花。有科学研究证实红花和黄花植株的木棉均为同一品种，花色不同仅为基因变异。

发展局-绿化、园境及树木管理组资料：https://www.greening.gov.hk/tc/community-outreach/qrcode-tree-labels/index_id_13.html

