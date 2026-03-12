Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:22 2026-03-12 HKT
发布时间：11:22 2026-03-12 HKT

DSE（香港中学文凭试）正式开考，打头阵的英文科口试（Speaking）却传出部分试场涌现「阿婆级」考生，考生们更形容这批长者考生成为传说中的「Group Killer」（团队杀手），纷纷在社交平台分享自己与「阿婆」同组的崩溃经历，有阿婆更向考生自爆应考目的惹来非议。

DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？↓↓↓↓

英文科口试由本周二（10日）至下周四（19日）举行，有女考生昨日（11日）在社交平台上发文，表示自己在油麻地拔萃女书院的考场「遇到个癫佬」，而这位「癫佬」竟是一位「阿婆」。

女拔试场考生直击：佢真系好癫！

她形容当时的情况极度诡异，指该位年长考生「每次发言都系系咁读article，完全冇回应过其他人」，全组人只听到她不断重复「save money」，让楼主不禁大呼「真系好癫」。

楼主指出，这位「阿婆」目测「应该都50几60成头白发成面皱纹，然后讲嘢有气无力咁」。面对如此奇特的组员，楼主坦言自己当时非常紧张，「我想同佢讲离题又惊讲错」，幸好有其他队友尝试稳住局面。

帖文引来大量DSE考生围炉回应，有网民开玩笑地模仿阿婆心声：「我行桥多过你行路，食盐多过你食米，等我阿婵教你咩系 financial literacy」，楼主也搞笑回应：「我一开始真系以为佢好把炮。」

另一考场「受害者」现身：佢话目的系...

无独有偶，另一位在筲箕湾圣马可中学考试的男考生昨日（11日）也发帖，表示「请问考Speaking同一个阿婶同组考嘅机率系几多」，他表示，从踏入学校见到该位「阿婶」开始，已有不祥预感，在「Preparing Room」（备考室）时更「心入边疯狂祈求，千祈唔好同佢一组」。

可惜事与愿违，「结果天意弄人」，这位「阿婶」就是他同组的Candidate A，更令人崩溃的是，考试结束后，这位「阿婶」竟主动跟他说到来的真正目的：「我系嚟玩吓㗎咋。」这句话彻底点燃了考生的怒火，他在帖文中写道：「我真系心谂我X你老母啊，你嚟玩X我就真！」

悬案：两位「阿婆」系咪同一人？

由于两位考生的经历实在太相似，不少网民都化身侦探，尝试将两件事连结起来，纷纷在帖文下留言问：「你哋系咪同一组？」

不过经过两位楼主直接对话后，悬案终于解开，虽然两人都遇到了年长的奇特考生，但他们并不在同一组，考场和讨论的题目也完全不同。

前考官爆料：或为考场「惯犯」？

事件在网上发酵，更引来一位自称前考官（Examiner）的网民留言，为事件增添了更耐人寻味的色彩，他分享了自己的亲身经历，直指这类考生并非首次出现：「试过连续两年，喺唔同试场，考过同一个阿婵，两年都系肥咗佢（因为真系听唔明佢讲紧乜）。」

网民对于今年DSE考场上，竟然出现了至少两位「阿婆级」考生，分别在不同地区「玩吓」，怠到哭笑不得，有网民就戏言：「怀疑系Auntie为仔女清除对手」，也有人无奈感叹：「好心阿婆，唔好出来残害幼苗啦。」

考评局资料显示，DSE不设最高年龄限制，只要在应届DSE考试年份一月一日计算，足十九岁，或曾应考文凭试，便可直接以自修生身分参加DSE。

来源：Threads＠kwan_chaiii、just_for_crush_story2227

同场加映：屯门中学校长指DSE考生去错厕所起冲突 规定须用指定厕所 校长带队严查 准考证曾被扣考生投诉侵犯私隐↓↓↓↓

 

