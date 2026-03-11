Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:49 2026-03-11 HKT
发布时间：16:49 2026-03-11 HKT

有公屋住户近日在社交平台分享被房屋署职员家访的经历，引发网民热烈讨论，不少过来人更进一步分享自己被家访的时间和过程，由傍晚七点到深夜，甚至凌晨时分都有，为免被骗徒鱼目混珠，并教导住房如何辨识职员身份的真伪。

房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门↓↓↓↓

有网民在「公屋讨论区」FB专页发帖分享在上周五(6日)被房署职员家访的情况，楼主指：「琴晚（6日）（晚上）7点房署有职员嚟家访。」

事主分享7点家访 过程迅速

楼主表示，他开门后，「职员望下室内，核对身份证，全程2-3分钟完成」。帖文引发热烈回响，大量网民纷纷分享自己「被家访」的经历。

网民称凌晨2点被拍门

综合网民留言，为了在住户最有可能在家的时间进行抽查，房署的家访时间似乎非常弹性，大部分家访都集中在傍晚至晚间，有网民表示「我都有，8点几」、「上一次我夜晚10点几嚟」。

有网民更声称：「上次我，凌晨两点嚟家访。」楼主和其他网民都对此表示震惊，并提醒要小心是骗徒，该名网民则回应，因为自己当时还没睡所以开门。
另一位网民也补充，曾在「8号风球」时遇到房署家访，他们「夜晚来」，有网民表示，可见房署职员为打击滥用公屋，确实是风雨不改，不遗余力。

家访睇啲乜？过程怎样？

家访过程是怎样的？根据楼主及多位网民的分享，过程非常简单快捷，有时甚至「6O秒都无」，职员大多不会入屋，只是「纯粹在门口望入屋」。

有网民就详细描述：「我个主任都系隔住铁闸对身份证，跟住望下室内就走了。」另一位网民亦幽默地表示，职员除了要确认有人居住，可能也是「望下睇下系咪制毒工场」，总括而言，职员主要是核对户籍上所有人的身份证，并简单视察单位内部，确保单位并非被丢空或被用作非法用途。

防骗徒冒充职员？过来人教路：认住「佢」！

对于深夜上门的陌生人，不少住户都担心是骗徒所为，如何能核实对方是真正的房署职员？综合网民经验，最重要的一点是：通常有保安陪同。

不少网民指出，「会有个大厦保安跟住的」、「通常连同楼下的保安员上门的」，住户可以此作为辨识的基本方法。此外，职员亦会出示职员证，有网民指出，如果真的无法确认，建议不要随便开门，并可于办公时间致电房署查询。

官方解说家访程序

房屋署官方资料显示，进行例行家访是其管理公屋的恒常机制之一，主要目的是为了有效运用公屋资源，确保单位由户籍上的认可成员作经常性居住，从而打击滥用公屋的行为。

房署官网有上载两年一度家访调查的摸模拟问答，可见过程迅速简单，对住户不会造成任何妨碍。

根据房署指引，家访时房署职员会使用行动装置进行家访，在家访调查时，住户须出示身份证明文件，以便房屋署职员核对户籍资料。有关职员亦会将住户的实际居住情况与电脑记录核对，及将巡查结果记录于行动装置。此外，房署职员更会利用家访的机会，侦测单位有否不正常的使用情况，以确保公屋资源没有被滥用。

来源：公屋讨论区＠facebook、房屋署官网

同场加映：大埔公屋单位入伙仅一年主动交回 街坊：早几日仲见到个女人返去 原因掀议房署回应揭真相↓↓↓↓

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前