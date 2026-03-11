房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮

有公屋住户近日在社交平台分享被房屋署职员家访的经历，引发网民热烈讨论，不少过来人更进一步分享自己被家访的时间和过程，由傍晚七点到深夜，甚至凌晨时分都有，为免被骗徒鱼目混珠，并教导住房如何辨识职员身份的真伪。

房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门↓↓↓↓

有网民在「公屋讨论区」FB专页发帖分享在上周五(6日)被房署职员家访的情况，楼主指：「琴晚（6日）（晚上）7点房署有职员嚟家访。」

事主分享7点家访 过程迅速

楼主表示，他开门后，「职员望下室内，核对身份证，全程2-3分钟完成」。帖文引发热烈回响，大量网民纷纷分享自己「被家访」的经历。

网民称凌晨2点被拍门

综合网民留言，为了在住户最有可能在家的时间进行抽查，房署的家访时间似乎非常弹性，大部分家访都集中在傍晚至晚间，有网民表示「我都有，8点几」、「上一次我夜晚10点几嚟」。

有网民更声称：「上次我，凌晨两点嚟家访。」楼主和其他网民都对此表示震惊，并提醒要小心是骗徒，该名网民则回应，因为自己当时还没睡所以开门。

另一位网民也补充，曾在「8号风球」时遇到房署家访，他们「夜晚来」，有网民表示，可见房署职员为打击滥用公屋，确实是风雨不改，不遗余力。

家访睇啲乜？过程怎样？

家访过程是怎样的？根据楼主及多位网民的分享，过程非常简单快捷，有时甚至「6O秒都无」，职员大多不会入屋，只是「纯粹在门口望入屋」。

有网民就详细描述：「我个主任都系隔住铁闸对身份证，跟住望下室内就走了。」另一位网民亦幽默地表示，职员除了要确认有人居住，可能也是「望下睇下系咪制毒工场」，总括而言，职员主要是核对户籍上所有人的身份证，并简单视察单位内部，确保单位并非被丢空或被用作非法用途。

防骗徒冒充职员？过来人教路：认住「佢」！

对于深夜上门的陌生人，不少住户都担心是骗徒所为，如何能核实对方是真正的房署职员？综合网民经验，最重要的一点是：通常有保安陪同。

不少网民指出，「会有个大厦保安跟住的」、「通常连同楼下的保安员上门的」，住户可以此作为辨识的基本方法。此外，职员亦会出示职员证，有网民指出，如果真的无法确认，建议不要随便开门，并可于办公时间致电房署查询。

官方解说家访程序

房屋署官方资料显示，进行例行家访是其管理公屋的恒常机制之一，主要目的是为了有效运用公屋资源，确保单位由户籍上的认可成员作经常性居住，从而打击滥用公屋的行为。

房署官网有上载两年一度家访调查的摸模拟问答，可见过程迅速简单，对住户不会造成任何妨碍。

根据房署指引，家访时房署职员会使用行动装置进行家访，在家访调查时，住户须出示身份证明文件，以便房屋署职员核对户籍资料。有关职员亦会将住户的实际居住情况与电脑记录核对，及将巡查结果记录于行动装置。此外，房署职员更会利用家访的机会，侦测单位有否不正常的使用情况，以确保公屋资源没有被滥用。

来源：公屋讨论区＠facebook、房屋署官网