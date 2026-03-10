港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮

越来越多港人选择移居或经常往返大湾区城市，一位居住在中山的香港网民，在社交平台详尽分享在中山睇中医的经历，其方便快捷的流程和亲民的价格，加上连香港「医疗券」都用到，引发大批网民关注热议。

港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？↓↓↓↓

有居住在中山的港人在「香港人在中山」FB专页发帖，表示因咳嗽问题，前往中山市中医院的成人咳嗽科求诊。她在帖文中详细记录了整个过程，由预约到取药都充满了「科技感」与便利性。

微信挂号、直送上门 港女详述中山睇症新体验

她提到第一步是「先在微信搜中山中医院小程式，先登录，绑定『就诊卡』，找心仪医师挂号」，挂号费仅为19元人民币。到达医院后，她描述大楼的大堂非常宽敞明亮，不像传统医院般挤拥，她先到三楼的科室报到，现场的电子显示板会清晰列出轮候情况。

看诊过程迅速，楼主称「见医师把脉（只用了5分钟）」，而最让她惊喜的是后续服务。在完成诊症后，她到地下付费，总费用为112元人民币，已包含8包中药，医院更提供「代煎药（真空包装），亦可安排免费速递到家」的服务。

从她上载的相片可见，代煎的中药被整齐地分装在真空袋中，十分卫生，楼主表示自己「昨早到诊，今午顺丰送药」，效率极高，让她大赞「最正就是送药到家」。帖文附上楼主看医生时实拍的多张相片，展示了医院内部的情况，除了现代化的大堂和清晰的科室指示牌外，亦见到不少病人在走廊等候，秩序井然，收费处更有窗口标明可使用香港的「医疗券」，方便合资格的港人。

网民大赞服务先进：完全颠覆三观

帖文引发热烈回响，不少网民对内地医院的先进服务表示赞赏，有网民留言称：「非常认同！中医院系统非常先进...完全颠覆了以前对国内公营机构服务的三观！」

另一位网民则补充了国内中医的特点：「国内中医不同香港中西医分流，国内中医可以开西药...去中医亦同时可以开西药比（畀）你，无咁麻烦。」楼主也提到，同行的朋友因有鼻水倒流问题，医师除了开中药外也开了西药。

网民关注药物成效 楼主交代服药后情况...

当然，最多人关心的还是「食过药后，有无效呢？」对此，楼主初时回复：「现在只吃了2剂，又好似冇唔咳，饮完再update大家」，数日后她更新进度，表示「饮了几剂药是咳少咗，最少冇再喘」，但她也坦言自己嘴馋，「吃了炸鱼饼和薯条，所以又咳多了，原来真系要戒口的」，引来网民会心一笑。

费用方面，有网民认为非常划算，但也有人提出香港政府中医诊所的收费相约，「我香港睇政府中医都系120蚊，五日药。」不过，随即有其他网民反驳指香港的政府中医「好难卜(book)，好难抢」。

对于身处香港的网民，如何前往、是否需要内地电话号码、不懂普通话怎么办等都成为了查询的重点，有经验的网民及楼主都热心解答，例如可用回乡证登记，不一定要医保；而药物速递服务则只限于内地地址。

北上中山睇症FAQ

帖文引发大量身处香港的网民查询，大家都对实际操作的细节充满疑问，以下综合帖文楼主及一众有经验的网民的热心解答，整理出「北上睇症FAQ」，解答本港网民最关心的几个核心问题：

1. 需要什么证件？一定要买内地医保吗？

最关键的文件是回乡证，楼主明确表示，她本人「冇医保，用回乡证登记」即可，所以并非必须预先购买内地医保。至于香港的医疗券，只要在医院地下的客服中心办理绑定手续便可使用。

2. 需要内地电话号码吗？

虽然帖文未有直接说明，但整个流程，即从预约时使用的「微信小程序」、到后续接收「顺丰送药」的速递电话等，都极大可能需要一个内地手机号码来操作和联络，建议有意前往的网民，最好先准备好相关号码，以确保流程顺畅。

3. 不懂普通话怎么办？

网上资料显示，有关中医院有提供广东话（粤语）服务，虽然楼主未有明确交代诊症是否用普通话进行，而有网民在留言中亦提醒：「咁佢地又真系讲普通话的」，但从内地媒体报导，有关中医院已设立跨境就医专属服务窗口，配备熟悉粤语、英语的医护人员，提供咨询与协助服务。当然，虽然医院的服务态度备受赞赏，但沟通上仍可能以普通话为主，建议如果完全不懂普通话，最好有懂得听讲的朋友陪同，或预先在手机下载翻译App以备不时之需。

4. 药物可以送到香港吗？

不可以，这是最多人关心，也最重要的一点，楼主和多位网民都证实，医院提供的免费代煎及速递服务，目的地仅限于内地地址，对于居住在香港、专程北上看症的人士来说，可能需要即日取药或另作安排。

来源：Fong Fong＠香港人在中山facebook