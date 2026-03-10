Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮

更新时间：13:36 2026-03-10 HKT
发布时间：13:36 2026-03-10 HKT

有女网民在港铁站内击的惊人一幕，指一家五口竟只用「一张成人一张小童飞」就成功入闸，让她不禁惊呼：「睇到我眼都凸埋！」涉事母亲在冲闸后发现被拍下竟回头怒睥镜头，嚣张态度引爆网民怒火。

港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限↓↓↓↓

事件发生在旺角港铁站，有女网民在社交平台发相发帖表示：「第一次见一张成人一张小童飞，五个人入闸，睇到我眼都凸埋。」

楼主指，事发时目睹一行五人，包括长者、夫妇及一名小童，企图以最少车票入闸。

楼主直击「人形蜈蚣」冲闸过程

有网民好奇追问如何做到，形容为「人形蜈蚣咁入闸？」，楼主随即还原过程，指当时「阿公阿婆跟住个男人人形蜈蚣一齐冲」，三人紧贴著用一张成人票冲过闸机，随后「个阿妈推住个小朋友用小童飞入」，成功以两张车票让五人进站。

从楼主上载的照片可见，背景疑似为港铁旺角站，相中拍到四名涉事人士，包括一名身穿啡色连帽卫衣的婆婆、一名穿黑衫的年轻男子、一名年幼小童，以及一名身穿灰色上衣、黑色阔脚裤的女子。

该女子似乎察觉到被拍摄，竟立即转身回头，面带不悦地怒视镜头，而楼主亦指认「佢咪就系跟住咗边个小朋友冲入闸𠮶个妈妈啰」。

楼主：已通知职员

面对网民质问为何不当场阻止，楼主表示自己没有责任「捉人」，反问：「港铁出粮俾我啊？」，但强调「同职员讲已经尽晒责啦」，据她所述，职员当时的回应是「佢哋出唔到闸啰」，指涉事乘客稍后将无法顺利出闸。

帖文引发热烈回响，网民纷纷留言分享自己目击的类似经历，直指逃票行为在港铁站内屡见不鲜，「见过喇，一张成人票，三个人一齐入闸」、「有次喺旺角东见过两张飞入11个人」，更有网民声称「尖沙咀站日日都有」。

涉事冲闸的家庭被网民口诛笔伐，有网民严厉地斥责他们为「大种乞衣」，有网民又呼吁若目击冲闸应即时通知港铁站职员，「比（畀）我会即刻大嗌职员」「即刻通知职员！」认为应加强巡查及公众教育，以确保所有乘客都遵守票务规则。

来源：junjunnzzz＠Threads

同场加映：两仙气港铁女职员查逃票 男子碌卡交罚款「霸气」坐姿惹议↓↓↓↓


 

